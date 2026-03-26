Uklon запускает продажу автобусных билетов Сегодня 13:30

Uklon изменяет бренд и готовит новые предложения для пользователей

Онлайн-сервис такси Uklon определил два стратегических направления развития: формирование экосистемы продуктов и сервисов, а также поиск новых точек роста и выход на зарубежные рынки. Одно из новых направлений — это travel, оно предусматривает продажу автобусных билетов в пределах и за пределы Украины.

Об этом сообщил СЕО компании Сергей Гришков во время мероприятия Business Breakfast Forbes Ukraine, передает «Интерфакс-Украина».

Сотрудничество с «Киевстаром»

По словам руководителя компании, одна из ключевых задач — создание синергии с Киевстаром. Речь идет о разработке совместных решений, которые могут появиться для пользователей уже во ІІ-ІІІ кварталах 2026 года.

В компании отмечают, что сейчас идет работа над сценариями, которые должны обеспечить дополнительную ценность для клиентов в рамках общей экосистемы.

«Главный наш проект сейчас в рамках группы — это поиск сценария, который нам даст существенную ценность с точки зрения пользовательских предложений… На самом деле, это нетривиальная задача. И я думаю, что мы идем в хорошем темпе здесь», — подчеркнул Гришков.

Он отметил, что компания анализирует страны группы VEON, чтобы найти и протестировать возможные стратегии выхода на эти рынки.

«Конкретных стран я сейчас называть не могу… Решение о запуске в новых странах не принято», — сказал Гришков.

Запуск направления travel

Компания объявила о запуске нового направления travel, предусматривающего продажу автобусных билетов как в Украине, так и за ее пределами.

Новый сервис работает в бета-версии и интегрируется в текущую экосистему продуктов Uklon. Сейчас он доступен для пользователей Android, а впоследствии должен появиться и на iOS.

Ребрендинг

Отдельно Гришков анонсировал выход новой бренд-айдентики, где основной задачей будет сделать Uklon зонтичным брендом, который будет обладать целым набором суббрендов с паритетным фокусом на каждый из этих продуктов.

«Всегда ассоциация с нами — это только райдхейлинг. Сейчас мы меняем этот паттерн, что мы еще и доставка», — пояснил СЕО.

По его словам, в ближайшее время появятся определенные изменения, касающиеся редизайна главного экрана, в частности, будет сформирован хаб, где будут размещаться продуктовые экосистемы Uklon.

Маркетплейс и superapp

Среди направлений, которые также анализирует компания, по словам Гришкова, marketplace и superapp.

«Это одно из потенциальных направлений, куда мы можем двигаться. Там тоже достаточно синергический продукт, потому что у нас есть доставка. Он сейчас на анализе», — заметил СЕО Uklon.

