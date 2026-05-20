Meta переводит 7000 сотрудников на новые ИИ-направления и ликвидирует менеджерские должности

Офис Meta в Нью-Йорке

Meta направила сотрудникам детальные планы увольнений, которые пройдут уже на этой неделе. Сокращения коснутся сотрудников со всего мира и будут сопровождаться очередным раундом организационных изменений для оптимизации рабочих процессов компании в сфере искусственного интеллекта. В общей сложности эти изменения коснутся 20% штата техногиганта.

В служебной записке, с которой ознакомилось агентство Reuters , директор по персоналу Meta Джанель Гейл сообщила сотрудникам, что компания планирует перевести 7000 работников на новые инициативы, связанные с рабочими процессами в сфере ИИ, а также ликвидировать менеджерские должности.

Кроме того, по ее словам, «многие руководители объявят о структурных изменениях».

Часть масштабной реорганизации

«Во время работы над этими изменениями многие руководители подразделений интегрировали принципы проектирования на основе ИИ в свои новые организационные структуры. Сейчас мы находимся на этапе, когда многие отделы могут функционировать по более плоской структуре — с меньшими командами в виде дел или когорт, которые способны двигаться быстрее и иметь больше автономии», — отметила Джанель Гейл.

Спикер Meta отказался комментировать этот план.

Эти изменения стали частью масштабной реорганизации, запланированной в Meta на этот год, поскольку компания стремительно наращивает инвестиции в ИИ, стремясь интегрировать ИИ-агентов как в свои продукты, так и во внутренние рабочие процессы.

Скольких работников коснутся увольнение или перевод

В общей сложности увольнение и перевод затронут около 20% штата компании. Часть переводов уже состоялась, в то время как другие сотрудники будут извещены в среду, отметила Гейл. Работникам в Северной Америке приказали в среду работать из дома.

Meta также закрыла еще 6000 открытых вакансий в рамках этого процесса.

Согласно отчетности компании, в конце марта численность персонала этого гиганта соцсетей составила 77 986 человек.

Куда будут переводить сотрудников

Новые направления, куда, по словам Гейл, переводят сотрудников или «мобилизуют», как это называют многие работники, включают Applied AI Engineering и Agent Transformation Accelerator (ATA) XFN. Обе эти команды технический директор Эндрю Босворт ранее анонсировал в рамках усилий Meta под названием «ИИ для работы».

Оба проекта направлены на разработку ИИ-агентов, способных автономно выполнять задачи, которыми сейчас занимаются люди.

Подразделение Central Analytics, куда также переводят часть персонала, тоже упоминалось в предыдущем анонсе Босворта; его целью будет оценка производительности и анализ процесса разработки агентов.

Подробности еще одной новой инициативы под названием Enterprise Solutions Гейл пообещала поделиться в ближайшее время.

Бунт среди сотрудников Meta

Такие изменения спровоцировали бунт среди сотрудников Meta, протестующих против этих шагов, распространяя листовки в офисах компании и публикуя гневные сообщения на внутренней коммуникационной платформе Workplace.

Более 1000 сотрудников подписали петицию, в которой осуждают установку программного обеспечения для отслеживания движений мышки. Этот софт используется для обучения моделей искусственного интеллекта Meta, чтобы помочь им воспроизводить то, как люди взаимодействуют с компьютерами.

Другие работники открыто вступают в споры с руководством компании, критикуя топ-менеджеров за игнорирование проблем с конфиденциальностью из-за технологии отслеживания мышки, а также за то, что они молчали о планах увольнений свыше месяца после того, как об этом впервые сообщило Reuters.

В течение этого месяца многие сотрудники в ответ на сообщения руководителей в Workplace публиковали изображения слонов, призывая их наконец прокомментировать увольнения — так называемого «слона в комнате» (очевидную проблему, которую все игнорируют), свидетельствуют примеры, с которыми ознакомилось агентство Reuters.

