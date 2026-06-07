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Meta тестирует ИИ-кулон и готовится расширить линейку «умных» очков

Технологии&Авто
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Meta разрабатывает новые ШИ-устройства
Meta разрабатывает новые ШИ-устройства
Meta Platforms планирует внутреннее тестирование ИИ-кулона в следующем году и расширение линейки смарт-очков. Стратегия направлена ​​на сокращение убытка подразделения Reality Labs и масштабирование ИИ-продуктов компании.
Это следует из внутреннего меморандума вице-президента из носимых устройств Алекса Гимела, который просмотрело The Information.

Над какими ИИ-устройствами работает Meta

В документе описаны три ключевых направления развития носимых устройств Meta: ИИ-кулон, расширенная линейка «умных» очков и корпоративный сегмент Wearables for Work.
ИИ-кулон компания планирует передать на внутреннее тестирование весной 2027 года. Хотя технические характеристики не раскрываются, устройство может получить камеру.
Второе направление — развитие суперсенсорных очков, которые могут непрерывно работать с камерами и сенсорами в течение длительного времени. Это позволит ИИ-ассистенту анализировать события в течение дня — например, напоминать о забытых вещах или покупках.
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Третье направление — корпоративные носимые устройства с адаптацией под бизнес-клиентов. Они должны стать более маржинальными благодаря отраслевым функциям.
Все устройства будут работать на новой ИИ-модели Muse Spark и ИИ-агенте Hatch. Meta также установила цель — 10 млн. проданных носимых устройств во второй половине 2026 года.
Компания параллельно строит модель монетизации через подписки на Meta AI, доступные в Facebook, Instagram, WhatsApp и будущих очках. Запущены два тарифа — Meta One Plus за $7,99 и Meta One Premium за $19,99, предусматривающие расширенные возможности вычислений и генерации контента.
По материалам:
Forbes.ua
Meta
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