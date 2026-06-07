Meta тестирует ИИ-кулон и готовится расширить линейку «умных» очков 07.06.2026, 02:18 — Технологии&Авто

Meta разрабатывает новые ШИ-устройства

Meta Platforms планирует внутреннее тестирование ИИ-кулона в следующем году и расширение линейки смарт-очков. Стратегия направлена ​​на сокращение убытка подразделения Reality Labs и масштабирование ИИ-продуктов компании.

Это следует из внутреннего меморандума вице-президента из носимых устройств Алекса Гимела, который просмотрело The Information.

Над какими ИИ-устройствами работает Meta

В документе описаны три ключевых направления развития носимых устройств Meta: ИИ-кулон, расширенная линейка «умных» очков и корпоративный сегмент Wearables for Work.

ИИ-кулон компания планирует передать на внутреннее тестирование весной 2027 года. Хотя технические характеристики не раскрываются, устройство может получить камеру.

Второе направление — развитие суперсенсорных очков, которые могут непрерывно работать с камерами и сенсорами в течение длительного времени. Это позволит ИИ-ассистенту анализировать события в течение дня — например, напоминать о забытых вещах или покупках.

Читайте также Meta запускает платные тарифы для ИИ-чат-бота

Третье направление — корпоративные носимые устройства с адаптацией под бизнес-клиентов. Они должны стать более маржинальными благодаря отраслевым функциям.

Все устройства будут работать на новой ИИ-модели Muse Spark и ИИ-агенте Hatch. Meta также установила цель — 10 млн. проданных носимых устройств во второй половине 2026 года.

Компания параллельно строит модель монетизации через подписки на Meta AI, доступные в Facebook, Instagram, WhatsApp и будущих очках. Запущены два тарифа — Meta One Plus за $7,99 и Meta One Premium за $19,99, предусматривающие расширенные возможности вычислений и генерации контента.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.