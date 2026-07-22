Skoda Octavia превратят в электромобиль с запасом хода 700 км Сегодня 04:31 — Технологии&Авто

Skoda Octavia превратят в электромобиль с запасом хода 700 км

Компания Skoda готовит кардинальные перемены для Octavia. Следующее поколение популярной модели дебютирует в 2028 году и впервые в истории получит полностью электрическую силовую установку.

При этом новый электромобиль будут выпускать параллельно с нынешней версией Octavia, которая вскоре должна пройти обновление, пишет Carscoops.

Первой на рынок выйдет электрическая Skoda Octavia в кузове универсал. Появление лифтбека пока остается под вопросом. Как сообщает Carscoops, внешность новинки разрабатывается с ориентацией на концепт Skoda Vision O, представленный в прошлом году.

Судя по рендерам, новая Skoda Octavia станет более элегантной и получит более плавный дизайн. У автомобиля будет вытянутый силуэт, тонкая светодиодная оптика и обтекаемые кузовные линии вместо характерных для актуальной модели граней. Длина универсала может увеличиться примерно до 4,85 метра, что сделает его одним из самых больших автомобилей в классе.

Благодаря увеличенным габаритам и компактной конструкции электрической силовой установки салон новой Octavia станет просторнее. Ожидается, что автомобиль получит современный интерьер с большим вертикальным сенсорным экраном в центральной части передней панели. Подобное решение уже продемонстрировали концепт Vision O и новый флагманский кроссовер Skoda Peaq.

В основу электромобиля ляжет новая модульная платформа SSP, также предполагающая использование современных систем помощи водителю и технологий полуавтономного движения. Силовые установки мощностью примерно от 200 до 400 л. с. будут работать в сочетании с батареями емкостью 80−100 кВт∙ч, а запас хода может достичь 700 км.

Кроме того, Skoda рассматривает возможность создания версии с бензиновым двигателем-генератором, который не приводит колеса напрямую, а используется для подзарядки аккумулятора. Такой вариант может обеспечить запас хода более 1000 км, что сделает новую Octavia еще более универсальной для дальних поездок.

MMR По материалам:

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