0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Skoda Octavia превратят в электромобиль с запасом хода 700 км

Технологии&Авто
43
Skoda Octavia превратят в электромобиль с запасом хода 700 км
Skoda Octavia превратят в электромобиль с запасом хода 700 км
Компания Skoda готовит кардинальные перемены для Octavia. Следующее поколение популярной модели дебютирует в 2028 году и впервые в истории получит полностью электрическую силовую установку.
При этом новый электромобиль будут выпускать параллельно с нынешней версией Octavia, которая вскоре должна пройти обновление, пишет Carscoops.
Первой на рынок выйдет электрическая Skoda Octavia в кузове универсал. Появление лифтбека пока остается под вопросом. Как сообщает Carscoops, внешность новинки разрабатывается с ориентацией на концепт Skoda Vision O, представленный в прошлом году.
Судя по рендерам, новая Skoda Octavia станет более элегантной и получит более плавный дизайн. У автомобиля будет вытянутый силуэт, тонкая светодиодная оптика и обтекаемые кузовные линии вместо характерных для актуальной модели граней. Длина универсала может увеличиться примерно до 4,85 метра, что сделает его одним из самых больших автомобилей в классе.
Благодаря увеличенным габаритам и компактной конструкции электрической силовой установки салон новой Octavia станет просторнее. Ожидается, что автомобиль получит современный интерьер с большим вертикальным сенсорным экраном в центральной части передней панели. Подобное решение уже продемонстрировали концепт Vision O и новый флагманский кроссовер Skoda Peaq.
В основу электромобиля ляжет новая модульная платформа SSP, также предполагающая использование современных систем помощи водителю и технологий полуавтономного движения. Силовые установки мощностью примерно от 200 до 400 л. с. будут работать в сочетании с батареями емкостью 80−100 кВт∙ч, а запас хода может достичь 700 км.
Кроме того, Skoda рассматривает возможность создания версии с бензиновым двигателем-генератором, который не приводит колеса напрямую, а используется для подзарядки аккумулятора. Такой вариант может обеспечить запас хода более 1000 км, что сделает новую Octavia еще более универсальной для дальних поездок.
По материалам:
MMR
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems