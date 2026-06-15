Почему самые богатые люди мира мигрируют — The Economist Сегодня 17:03 — Мир

Почему самые богатые люди мира мигрируют — The Economist

Сейчас тревожные времена даже для людей с огромными состояниями. Многие, кто достаточно богат, чтобы переехать за границу ради низких налогов или своей физической или политической безопасности, меняет страну проживания.

Однако сейчас самые богатые менее уверены в том, стоит ли поселяться в Дубае или Гонконге, США или Великобритании, говорится в статье The Economist

По оценкам исследовательской компании New World Wealth, в 2025 году страну проживания сменили более 140 тысяч миллионеров. И это абсолютный рекорд. В 2026 году показатель может возрасти до 165 тысяч человек.

Объем мировой индустрии инвестиционной миграции, которая помогает обеспеченным клиентам получать виды на жительство или гражданство других государств, достиг около 40 млрд долларов, что вдвое больше, чем шесть лет назад.

Куда уезжают

Одним из главных центров тяготения для состоятельных людей в последние годы стал Дубай.

Эмират активно привлекал бизнесменов из стран Азии, Африки и Ближнего Востока, благодаря низким налогам и простым условиям для релокации. Однако после обострения ситуации на Ближнем Востоке, часть потенциальных мигрантов стала рассматривать альтернативные направления.

Мнение экспертов

Эксперты отмечают рост интереса к переезду среди состоятельных жителей западных стран. В Великобритании волна запросов началась еще после пандемии.

Французов, немцев и испанцев все больше беспокоят возможные налоговые изменения. Впервые эти страны попали в список государств, которые теряют больше богатых жителей, чем привлекают.

Тенденции

Наиболее заметной тенденцией стал рост интереса ко второму гражданству среди американцев. По словам представителей отрасли, США превратились из второстепенного рынка в главный источник клиентов.

Многие состоятельные граждане Соединенных Штатов стремятся получить право на проживание в Европе из-за беспокойства внутриполитической ситуацией и желания иметь альтернативные возможности для путешествий и ведения бизнеса.

В то же время, США продолжают оставаться привлекательными для иностранных инвесторов. Высокий спрос сохраняется на программу EB-5, предусматривающую получение иммиграционных преимуществ в обмен на инвестиции. Предложенная Дональдом Трампом программа Gold Card пока не вызвала значительного интереса из-за высокой стоимости и неопределенности относительно ее правового статуса.

Тем временем все больше государств пытаются заработать на спросе со стороны богатых иностранцев. Новые программы гражданства или резидентства за инвестиции запускают страны Карибского бассейна, Азии и Океании. В то же время, правительства усиливают проверки кандидатов, опасаясь, что такие схемы могут использоваться для отмывания средств или обхода санкций.

Ранее Finance.ua писал , что богатые стали еще богаче: состояние миллионеров приблизилось к $100 трлн. Мировое богатство продолжает сконцентрироваться в руках состоятельных людей. Только за один год состояние миллионеров выросло почти на 9%, а общая стоимость активов богатейших инвесторов планеты приблизилась к отметке в $100 трлн.

Главным двигателем этого роста стал бум искусственного интеллекта, подтолкнувший фондовые рынки к новым рекордам.

По данным компании Capgemini, в 2025 году совокупное богатство людей, владеющих инвестиционными активами на сумму от $1 млн, выросло до рекордных $98,3 трлн. Для сравнения, мировой ВВП в 2024 году оценивался в 111 трлн.

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