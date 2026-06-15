В Финляндии не будут урезать зарплату работникам, если те не вышли на работу во время угрозы дронов Сегодня 18:00 — Мир

Правительство рекомендует выплачивать зарплату во время предупреждения об опасности

В Финляндии правительство подготовило новые рекомендации для работодателей и работников на случай угрозы беспилотников. Документ был разработан Министерством экономики и занятости совместно с другими ведомствами и социальными партнерами.

Об этом идет речь на сайте правительства.

Документ основывается на действующей оценке угроз и предусматривает соблюдение официальных указаний органов власти. Рекомендации также содержат отдельные положения о выплате заработной платы работникам во время чрезвычайных ситуаций.

Правительство рекомендует выплачивать зарплату во время предупреждения об опасности

Министр занятости Финляндии Матиас Марттинен подчеркнул, что чрезвычайные ситуации случаются редко, однако работодатели должны иметь четкие алгоритмы действий. Особенно важно обеспечить выплату заработной платы работникам в таких случаях.

«Никто не должен рисковать собственной безопасностью из-за неопределенности относительно того, получит ли он заработную плату», — отметил Марттинен.

Рекомендации разработаны для ситуаций, когда вооруженные беспилотники могут случайно попадать на территорию Финляндии, что может послужить основанием для объявления экстренных предупреждений.

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В случае угрозы власти рекомендуют гражданам находиться в помещениях, поскольку передвижение на открытом воздухе может быть опасным.

В документе отмечается, что все официальные инструкции в чрезвычайных ситуациях должны выполняться без исключений.

В то же время в рекомендациях указано, что некоторые функции не могут быть приостановлены даже во время экстренного предупреждения, если это создает непосредственную угрозу жизни или здоровью людей.

Для таких сфер предусмотрены рекомендации по обеспечению непрерывности работы на период действия предупреждений.

Работодателям рекомендуют сохранять оплату труда

Несмотря на разную трактовку действующего трудового законодательства социальными партнерами, стороны согласились рекомендовать работодателям выплачивать заработную плату работникам и государственным служащим, которые не могут выполнять свои обязанности из-за экстренного предупреждения, связанного с угрозой беспилотников.

Участники консультаций считают, что подобный подход будет способствовать укреплению комплексной безопасности страны.

Каждое предприятие должно самостоятельно определить механизмы минимизации рисков для здоровья и безопасности работников, а также способы уменьшения возможных потерь для работодателей.

Рекомендации также предусматривают, что работодатели и работники должны заранее обсудить порядок действий при возникновении угрозы со стороны беспилотников.

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