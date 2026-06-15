ЕС ограничит полномочия Украины и других будущих членов Сегодня 14:36 — Мир

Флаги ЕС и Украины

Страны ЕС хотят усилить контроль над новыми членами союза. Германия, Франция, Нидерланды, Бельгия и Люксембург предложили обсудить возможность временного ограничения некоторых прав голоса для новых стран-членов ЕС, в том числе Украины.

Об этом пишет Reuters

Что об этом известно

Ограничения будут касаться не всех решений, а только тех, которые требуют единодушной поддержки всех государств союза, в частности:

вопросы расширения ЕС,

внешней политики,

формирования бюджета.

Для чего это

По мнению инициаторов, это поможет избежать ситуаций, когда страна после вступления начинает отходить от демократических стандартов (издание приводит пример — Венгрию во времена предыдущего премьер-министра Виктора Орбана).

ограничениях на «5, 10 или 15 лет». Отметим, пока официального решения нет. Однако возможность введения таких ограничений подтвердила и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос — по ее словам, речь идет об

У Кос спросили, рассматривает ли ЕС возможность лишить Украину права вето в начале членства, на что она ответила, что необходимо «дойти до ситуации, когда будем заключать договор о вступлении также и для Украины».

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«Сейчас мы находимся в процессе его подготовки для Черногории, так что пройдет еще определенное время, прежде чем мы увидим, как это сделать. Но что мы знаем сейчас — и именно поэтому я вспоминаю договор о вступлении с Черногорией, — это то, что это будет новое поколение договоров о вступлении в том смысле, что мы будем иметь новые предохранители, которые будут делать или обеспечивать именно то, о чем вы упомянули», — сказала еврокомиссар.

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