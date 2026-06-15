США вернули импортерам $22 млрд компенсаций за пошлины Трампа, которые были признаны незаконными Сегодня 05:08 — Мир

Американские компании взяли на себя практически всю тяжесть от пошлин Трампа

В мае США вернули импортерам почти 22 миллиарда долларов поступлений от таможенных пошлин, введенных президентом Дональдом Трампом против практически всех стран мира. Это первая партия возмещений после того, как Верховный суд США признал эти пошлины незаконными.

Об этом агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на заявление Министерства финансов США.

Что решил суд

Администрация Трампа начала оформление возмещений в апреле, когда суд постановил, что у американского лидера не было полномочий вводить пошлины на основании Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA).

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Согласно заявлению, 22 миллиарда долларов возмещений примерно равны поступлениям пошлин за месяц. Это означает, что возмещение фактически полностью компенсировало доходы правительства от таможенных пошлин.

Доходы от пошлин, достигших пика в октябре, внесли значительный вклад в американскую казну в 2025 финансовом году. Это привело к самому низкому дефициту бюджета за три года.

Пошлины Трампа

Напомним, 2 апреля 2025 года президент Трамп объявил о введении импортных пошлин практически для всех стран мира. Размер пошлин составлял от 10% до 50%.

В феврале этого года Верховный суд США признал пошлины Трампа незаконными, постановив, что президент своим решением превысил полномочия.

Кильский институт мировой экономики опубликовал результаты исследования, согласно которому американские компании взяли на себя практически всю тяжесть от пошлин Трампа. На иностранных импортеров пришлось всего 4% погрузки.

Українські Новини По материалам:

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