Санкции нанесли россии убытков на $1,5 трлн — Каллас Сегодня 16:37 — Мир

ЕС готовит более 80 новых санкций против россии

Санкции западных стран уже нанесли россии экономические потери на сумму от $1,2 трлн до $1,5 трлн.

Об этом заявила верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас после неформальной встречи министров обороны стран ЕС на Кипре.

«Цифры говорят сами за себя: западные санкции уже стоили москве примерно от 1,2 до 1,5 трлн долларов», — заявила Каллас.

По ее словам, ситуация на поле боя больше не работает в пользу россии, поскольку страна теряет финансовые ресурсы, человеческий потенциал и инициативу. Именно поэтому кремль ужесточает атаки на гражданское население Украины.

ЕС готовит новый пакет санкций

По словам главы европейской дипломатии, к заседанию Совета ЕС по иностранным делам на следующей неделе подготовлено предложение о введении более 80 новых санкционных ограничений.

Новые меры будут касаться предприятий российского военно-промышленного комплекса, лиц, имеющих отношение к нарушениям прав человека, а также представителей российской пропаганды.

Каллас также отметила, что министры обороны стран Евросоюза подтвердили единство по дальнейшей поддержке Украины и усилению давления на россию.

Венгрия согласилась разблокировать 6,6 млрд евро

Отдельно участники обсудили будущее механизма European Peace Facility. По словам Каллас, Венгрия согласилась разблокировать 6,6 млрд евро, которые предлагается направить на компенсацию странам-членам за уже поставленное Украине вооружение, финансирование новых совместных закупок и поддержку миссии по подготовке украинских военнослужащих.

Кроме того, ЕС планирует углублять оборонно-промышленное сотрудничество с Украиной, прежде всего в сфере противовоздушной обороны.

Каллас добавила, что согласованный для Украины кредитный пакет в объеме 90 млрд евро готов к запуску. Первый транш в размере 5,9 млрд евро на закупку беспилотников должен быть выделен уже в этом месяце.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что палата представителей США проголосовала за рассмотрение законопроекта о введении новых санкций против рф и предоставления дополнительной помощи Украине.

«Законопроект, который еще должен быть принят Палатой представителей, ожидает сложный путь к принятию, учитывая разногласия в Сенате относительно пакета санкций и возражения со стороны Белого дома. Президент Трамп неоднократно давал понять, что не хочет, чтобы Конгресс ограничивал его свободу действий в переговорах непосредственно с москвой, и может ветировать этот закон, если он попадет на его стол», — писала газета The New York Times.

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