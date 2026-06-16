ВВС сократит сотни рабочих мест на следующей неделе 16.06.2026, 00:47 — Мир

Новостное подразделение BBC должно первым обнародовать свои планы сокращения

Общественный вещатель Великобритании (BBC) намерен сократить сотни рабочих мест в своем основном новостном подразделении на следующей неделе в рамках первой части радикального сокращения штата.

Об этом сообщает Financial Times.

Сокращение расходов

Отделам по всей корпорации было приказано сократить около десятой части своих расходов в рамках более широких планов, которые, как ожидается, приведут к потере около 2 000 рабочих мест, чтобы сэкономить сотни миллионов фунтов.

BBC вступает в последние месяцы переговоров с министрами по предстоящему финансированию.

Новостное подразделение BBC должно первым обнародовать свои планы сокращения на следующей неделе. Источники FT, близкие к ситуации, отмечают, что, как ожидается, будет объявлено о сокращении сотен рабочих мест. В новостных командах работает около четверти из более 20 000 сотрудников BBC.

Ожидается, что это объявление повлияет на конкретные радиопрограммы, и инсайдеры предупреждают, что сокращения могут быть заметны для зрителей и слушателей BBC.

Большую часть расходов в подразделении, поставляющем новости на разные каналы, в приложения, на веб-сайт и в регионы BBC составляют расходы на персонал, что приведет к непропорционально большому количеству сокращений по сравнению с другими подразделениями корпорации.

Другие подразделения, например, занимающиеся контентом, могут легче сократить расходы в сферах, не связанных с персоналом, добавили они.

Економічна Правда По материалам:

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