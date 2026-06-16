ВВС сократит сотни рабочих мест на следующей неделе

Отделам по всей корпорации было приказано сократить около десятой части своих расходов в рамках более широких планов, которые, как ожидается, приведут к потере около 2 000 рабочих мест, чтобы сэкономить сотни миллионов фунтов.
BBC вступает в последние месяцы переговоров с министрами по предстоящему финансированию.
Новостное подразделение BBC должно первым обнародовать свои планы сокращения на следующей неделе. Источники FT, близкие к ситуации, отмечают, что, как ожидается, будет объявлено о сокращении сотен рабочих мест. В новостных командах работает около четверти из более 20 000 сотрудников BBC.
Ожидается, что это объявление повлияет на конкретные радиопрограммы, и инсайдеры предупреждают, что сокращения могут быть заметны для зрителей и слушателей BBC.
Большую часть расходов в подразделении, поставляющем новости на разные каналы, в приложения, на веб-сайт и в регионы BBC составляют расходы на персонал, что приведет к непропорционально большому количеству сокращений по сравнению с другими подразделениями корпорации.
Другие подразделения, например, занимающиеся контентом, могут легче сократить расходы в сферах, не связанных с персоналом, добавили они.