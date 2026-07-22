НБУ рекомендовал банкам проверять импортеров на признаки «скруток»
Дополнительные критерии для проверки клиентов
- незначительное количество работников без указания критериев этой незначительности;
- небольшой размер уставного капитала;
- единоличный должностно-учредительный состав, особенно распространенный в малом бизнесе;
- расхождения в сведениях о конечном бенефициарном владельце;
- руководителями являются люди пожилого возраста (при этом возрастные критерии не уточняются);
- частые регистрационные изменения руководителей, владельцев, адресов, наименований, видов деятельности при отсутствии признаков экономической целесообразности таких изменений;
- отсутствие производственных мощностей/торгово-складских помещений, транспортных средств для перевозки продукции, других активов, необходимых для задекларированной хозяйственной деятельности;
- отсутствие объективных причин использования общих с другими компаниями IP-адресов, телефонных номеров, электронной почты, web-ресурсов, бухгалтеров, представителей или контактных лиц;
- взаимодействие с большим количеством вновь созданных компаний-контрагентов;
- незначительные объемы задекларированных доходов вместе с многомиллионными оборотами по счетам;
- открытые в отношении компании/ее владельца уголовные производства в сфере хозяйственной деятельности;
- компании-резиденты и их контрагенты, которые являются юридическими лицами — нерезидентами, не являются производителями продукции, только посредниками в торговле ею;
Банкам рекомендуют проверять импортеров на признаки «скруток»
- перечисление вновь импортерами многомиллионных сумм нерезидентам за уже поставленную в Украину продукцию без предварительной оплаты;
- отсутствие документов, подтверждающих транспортировку, хранение и фактическое движение продукции;
- отсутствие или незначительные платежи за аренду, коммунальные услуги, налоги и заработную плату;
- поступление средств за продукцию, не отвечающую заявленным видам деятельности импортера;
- несоответствие между прибыльными и расходными финансовыми операциями по счетам импортеров и/или их контрагентов.
Банки будут самостоятельно оценивать рисковость операций
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