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НБУ рекомендовал банкам проверять импортеров на признаки «скруток»

Фондовый рынок
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Банки усилят финмониторинг предпринимателей
Банки усилят финмониторинг предпринимателей
Национальный банк рекомендовал банкам усилить проверки клиентов, оценивая экономическую целесообразность платежей предпринимателей, а также выявлять признаки фиктивной деятельности. В случае возникновения подозрений банки могут применять дополнительные меры финансового мониторинга, в том числе останавливать операции и закрывать счета.
Соответствующие рекомендации НБУ направил банкам в письме от 14 июля, передает Delo.ua.

Дополнительные критерии для проверки клиентов

Регулятор разослал банкам новые рекомендации по финансовому мониторингу, дополнив список признаков так называемых компаний-оболочек. В него вошли 12 критериев:
  • незначительное количество работников без указания критериев этой незначительности;
  • небольшой размер уставного капитала;
  • единоличный должностно-учредительный состав, особенно распространенный в малом бизнесе;
  • расхождения в сведениях о конечном бенефициарном владельце;
  • руководителями являются люди пожилого возраста (при этом возрастные критерии не уточняются);
  • частые регистрационные изменения руководителей, владельцев, адресов, наименований, видов деятельности при отсутствии признаков экономической целесообразности таких изменений;
  • отсутствие производственных мощностей/торгово-складских помещений, транспортных средств для перевозки продукции, других активов, необходимых для задекларированной хозяйственной деятельности;
  • отсутствие объективных причин использования общих с другими компаниями IP-адресов, телефонных номеров, электронной почты, web-ресурсов, бухгалтеров, представителей или контактных лиц;
  • взаимодействие с большим количеством вновь созданных компаний-контрагентов;
  • незначительные объемы задекларированных доходов вместе с многомиллионными оборотами по счетам;
  • открытые в отношении компании/ее владельца уголовные производства в сфере хозяйственной деятельности;
  • компании-резиденты и их контрагенты, которые являются юридическими лицами — нерезидентами, не являются производителями продукции, только посредниками в торговле ею;
Теоретически по этим широким и размытым критериям под дополнительные проверки банков могут попасть множество физлиц-предпринимателей и юрлиц.
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Банкам рекомендуют проверять импортеров на признаки «скруток»

В документе НБУ также четко возлагает на банки выполнение налоговой функции по противодействию минимизации налогообложения и скруткам.
Кроме того, от финучреждений требуют выявлять бизнесменов, которые могут быть причастны к фиктивным импортным операциям, позволяющим выводить капитал из Украины.
В частности, регулятор советует обращать внимание на следующие признаки:
  • перечисление вновь импортерами многомиллионных сумм нерезидентам за уже поставленную в Украину продукцию без предварительной оплаты;
  • отсутствие документов, подтверждающих транспортировку, хранение и фактическое движение продукции;
  • отсутствие или незначительные платежи за аренду, коммунальные услуги, налоги и заработную плату;
  • поступление средств за продукцию, не отвечающую заявленным видам деятельности импортера;
  • несоответствие между прибыльными и расходными финансовыми операциями по счетам импортеров и/или их контрагентов.

Банки будут самостоятельно оценивать рисковость операций

Согласно рекомендациям НБУ банки должны самостоятельно оценивать экономическую целесообразность платежей предпринимателей. При выявлении признаков рисковой или фиктивной деятельности они могут останавливать проведение операций. Следствием таких проверок может стать блокирование и принудительное закрытие счета.
По материалам:
Діло
НБУБанки УкраиныСхемы
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