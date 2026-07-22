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АРМА завершило процедуры для передачи в управление актива Константина Жеваго

Фондовый рынок
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АРМА заключило договор управления арестованным активом Константина Жеваго в центре Киева с победителем открытого конкурса — ЧП «ОПТИМА РЕСУРС».
В настоящее время осуществляются мероприятия по фактической передаче актива в управление в соответствии с условиями договора.
Это первый актив, для которого управляющий определен по новым правилам через электронную систему Prozorro в рамках реформы АРМА.
После завершения передачи управляющий будет осуществлять управление активом в соответствии с условиями договора, а 81% прибыли от его использования будет поступать в Государственный бюджет Украины.
Напомним, арест на указанный объект был наложен Государственным бюро расследований по согласованию с Офисом Генерального прокурора в рамках уголовного производства. После этого актив был передан в управление АРМА, обеспечившее проведение открытого конкурса, определение эффективного управляющего и организацию дальнейшей передачи имущества в управление в интересах государства.
Справочно. Против бизнесмена и бывшего народного депутата Константина Жеваго в 2025 году были введены бессрочные персональные санкции в связи с подозрениями в совершении преступлений в банковской сфере, связями с подсанкционными лицами из рф, а также фигурированием в уголовных производствах.
По материалам:
Finance.ua
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