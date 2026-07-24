Еврокомиссия оштрафовала Google почти на миллиард евро Сегодня 05:20 — Фондовый рынок

Еврокомиссия обязала Google в течение 60 дней полностью устранить выявленные нарушения

Европейская комиссия оштрафовала американского технологического гиганта Google на общую сумму 890 млн евро за два нарушения европейского закона о цифровых рынках (Digital Markets Act).

Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

Первый штраф

Первый штраф в размере 460 млн евро компания получила за продвижение собственных сервисов в поисковой выдаче Google Search.

Комиссия установила, что техгигант предоставляет систематическое преимущество своим продуктам — в частности сервисам для поиска отелей, транспорта, покупок и спортивных результатов. Они размещались выше предложений конкурентов, получали расширенные визуальные элементы и специальные фильтры.

Второй штраф

Второе наказание в размере 430 млн евро связано с ограничениями в магазине приложений Google Play.

По данным европейского регулятора, компания запрещала разработчикам бесплатно информировать пользователей об альтернативных и более дешевых способах покупки товаров или подписок на внешних сайтах или в других магазинах, а также устанавливала чрезмерные комиссии за такие переходы.

Реакция США и последствия для Google

Еврокомиссия обязала Google в течение 60 дней полностью устранить выявленные нарушения. Если компания не выполнит эти требования в срок, ей грозят регулярные штрафные платежи в размере до 5% от ее ежедневного мирового обращения.

Подобные решения являются частью системной борьбы Евросоюза против антимонопольных нарушений американскими технологическими корпорациями. На такие шаги Брюсселя в Вашингтоне реагируют очень остро. В частности, в сентябре 2025 года после очередного штрафа против Google президент США Дональд Трамп пригрозил Евросоюзу применить торговые контрмеры согласно разделу 301 Закона о торговле США.

Діло По материалам:

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