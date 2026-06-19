Посадовців ФДМУ підозрюють у заниженні вартості ТРЦ Ocean Plaza: проведено обшуки Сьогодні 12:41 — Кримінал

ТРЦ Ocean Plaza

Правоохоронці провели обшуки у посадовців Фонду державного майна України, перевіряючи можливі зловживання під час підготовки до продажу ТРЦ Ocean Plaza.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

У повідомленні уточнюється, що Головне слідче управління Національної поліції України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України — зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Йдеться про можливі порушення під час підготовки до продажу торговельно-розважального центру Ocean Plaza, який був стягнутий у дохід держави за рішенням Вищого антикорупційного суду.

Слідство перевіряє дії посадовців ФДМУ

За даними слідства, окремі службові особи Фонду державного майна України могли діяти в інтересах представників комерційних структур для створення умов продажу цього активу заздалегідь визначеному суб’єкту господарювання за штучно заниженою вартістю.

Зокрема, під час розслідування, перевіряються факти можливого впливу на процедуру оцінки ТРЦ, формування стартової ціни аукціону, визначення умов продажу та обмеження кола потенційних покупців, що може призвести до продажу державного активу за ціною, що не відповідає його реальній ринковій вартості, та спричинити збитки державному бюджету України.

Проведено обшуки

18 червня 2026 року правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцями проживання окремих службових осіб Фонду державного майна України.

Під час слідчих дій вилучено документи, які можуть мати значення для розслідування.

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