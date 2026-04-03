Для граждан каких стран Польша планирует ввести визовые требования (список) 03.04.2026, 18:00

Польша планирует ввести визовые требования и получение разрешений на работу для граждан Грузии, Колумбии и Венесуэлы.

Соответствующий проект был представлен на обсуждение, пишет inpoland.net.pl

Необходимо включить граждан Грузии, Колумбии и Венесуэлы в положение, которое разрешит им работать на территории Республики Польша исключительно на основании визы и соответствующего разрешения на работу.

Для чего это

Это решение не закрывает доступ к польскому рынку труда, а наоборот, упорядочивает его, четко связывая трудоустройство с контролируемым и проверенным видом на жительство, одновременно ограничивая миграционные риски и угрозы общественному порядку, — говорится в оценке регуляторного влияния проекта.

Читайте также Где украинцы открывают новый бизнес в Польше (инфографика)

По сравнению с другими странами безвизового режима, въезд в Польшу граждан Венесуэлы, Колумбии иГрузии связан с повышенным риском злоупотреблений, высоким уровнем нарушений правил рабочего назначения и проживания, а также ростом количества депортаций.

Авторы проекта утверждают, что собранные данные четко свидетельствуют о том, что в случае граждан Грузии, Колумбии и Венесуэлы безвизовый режим систематически используется вопреки его целевому назначению, в частности, для трудоустройства в обход действующего законодательства.

Ранее Finance.ua писал , что украинцы в Польше в 2025 году создали 3200 компаний и стали лидерами по количеству открытых бизнесов. Среди тех, кто там создает новые бизнесы, за украинцами следуют белорусы (1200), китайцы (около 610) и немцы (около 514).

Такое количество открытий в Польше объясняется тем, что оно является относительно простой юрисдикцией для открытия бизнеса.

