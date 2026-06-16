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НБУ вводит в обращение новую банкноту 100 гривен

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Гражданам не нужно специально обменивать банкноты
Гражданам не нужно специально обменивать банкноты
Национальный банк Украины с 16 июня 2026 года вводит в наличное обращение модифицированные банкноты номиналом 100 гривен.
Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Введение в обращение таких банкнот номиналом в 100 гривен завершает модификацию всего банкнотного ряда национальной валюты, начатую Национальным банком в августе 2024 года, к 33-й годовщине независимости Украины.
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В правой верхней части на оборотной стороне модифицированных банкнот номиналом 100 гривен размещен патриотический лозунг: «Слава Україні! Героям слава!».
Соответственно, все остальные элементы дизайна и защиты этих банкнот соответствуют банкнотам номиналом 100 гривен образца 2014 года, изображения и описания которых размещены на страницах Официального интернет-представительства Национального банка.

Когда новые банкноты появятся в обращении

Национальный банк с 16 июня 2026 года приступит к выдаче модифицированных банкнот номиналом 100 гривен банкам Украины, инкассаторским компаниям и компаниям по обработке наличности для дальнейшего обеспечения денежного обращения.

Нужно ли обменивать старые банкноты

Гражданам не нужно специально обменивать банкноты номиналом 100 гривен предыдущих лет изготовления на модифицированные банкноты.
В качестве законного платежного средства они будут ходить вместе с банкнотами номиналом 100 гривен предыдущих лет изготовления и обязательны для приема по их номинальной стоимости всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений на всей территории Украины для всех видов платежей и зачисления на счета, вклады, аккредитивы и для выполнения платежных операций.

Какие банкноты уже получили обновленный дизайн

В обращение уже введены модифицированные банкноты национальной валюты с лозунгом современной Украины: «Слава Україні! Героям слава!»:
  • с 08 августа 2024 года — номиналами 500 и 1000 гривен;
  • с 23 августа 2024 года — номиналом 50 гривен;
  • с 21 августа 2025 года — номиналом 20 гривен;
  • с 25 февраля 2026 года — номиналом 200 гривен.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
НБУДеньги
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