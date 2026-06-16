НБУ вводит в обращение новую банкноту 100 гривен

Введение в обращение таких банкнот номиналом в 100 гривен завершает модификацию всего банкнотного ряда национальной валюты, начатую Национальным банком в августе 2024 года, к 33-й годовщине независимости Украины.
В правой верхней части на оборотной стороне модифицированных банкнот номиналом 100 гривен размещен патриотический лозунг: «Слава Україні! Героям слава!».
Соответственно, все остальные элементы дизайна и защиты этих банкнот соответствуют банкнотам номиналом 100 гривен образца 2014 года, изображения и описания которых размещены на страницах Официального интернет-представительства Национального банка.
Когда новые банкноты появятся в обращении
Национальный банк с 16 июня 2026 года приступит к выдаче модифицированных банкнот номиналом 100 гривен банкам Украины, инкассаторским компаниям и компаниям по обработке наличности для дальнейшего обеспечения денежного обращения.
Нужно ли обменивать старые банкноты
Гражданам не нужно специально обменивать банкноты номиналом 100 гривен предыдущих лет изготовления на модифицированные банкноты.
В качестве законного платежного средства они будут ходить вместе с банкнотами номиналом 100 гривен предыдущих лет изготовления и обязательны для приема по их номинальной стоимости всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений на всей территории Украины для всех видов платежей и зачисления на счета, вклады, аккредитивы и для выполнения платежных операций.
Какие банкноты уже получили обновленный дизайн
В обращение уже введены модифицированные банкноты национальной валюты с лозунгом современной Украины: «Слава Україні! Героям слава!»:
с 08 августа 2024 года — номиналами 500 и 1000 гривен;