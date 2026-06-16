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Sense Bank и Mastercard стали партнёрами всеукраинского тура Max Barskih в 22 городах Украины

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Sense Bank и Mastercard стали партнёрами всеукраинского тура Max Barskih в 22 городах Украины
Sense Bank и Mastercard стали партнёрами всеукраинского тура Max Barskih в 22 городах Украины
Sense Bank и Mastercard стали партнёрами Open Air Fest «Сьогодні має сенс» — всеукраинского тура Max Barskih, который этим летом охватит 22 города Украины. В рамках сотрудничества владельцы карт Sense Bank от Mastercard получат специальные преимущества во время концертов, доступ к Meet&Greet с артистом, а также эксклюзивные цифровые возможности в Sense SuperApp.
Для держателей карт Sense Bank от Mastercard подготовлены специальные преимущества во время Open Air Fest «Сьогодні має сенс»: скидка 10% на билеты, Fast Track для быстрого входа на мероприятия, скидка до 20% на Food Court, участие в розыгрышах, а также доступ к Meet & Greet с Max Barskih в отдельных городах тура, где клиенты банка смогут лично пообщаться с артистом, сделать совместное фото и получить автограф.
Специально к старту партнёрства в Sense SuperApp уже доступны эксклюзивные скины цифровых карт с Max Barskih. Также в приложении появятся тематические push-уведомления, озвученные артистом.
Подробнее о преимуществах для держателей карт Sense Bank от Mastercard и приобретении билетов можно узнать на сайте max-barskih.com/sense
По материалам:
Сенс Банк
Сенс БанкПлатежные карты
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