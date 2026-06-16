0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Международную платежную систему Payoneer продадут за $2,75 млрд

Фондовый рынок
30
Общая стоимость акций сделки составляет около $2,75 млрд.
Общая стоимость акций сделки составляет около $2,75 млрд.
Канадская финтех-компания Nuvei купит международную платежную систему Payoneer — компании объявили о заключении окончательного соглашения.
Об этом идет речь на сайте компании.

Стоимость сделки

Как сообщается, Nuvei приобретет все выпущенные акции Payoneer Global Inc. и находящиеся в обращении за $7,4 за акцию наличными. Таким образом, общая стоимость акций сделки составляет примерно $2,75 млрд.
«Эта трансакция объединит ведущие возможности Nuvei по приему платежей с трансграничными выплатами Payoneer, мультивалютными счетами и банковской сетью, а также расчеты в тот же день и в режиме реального времени более чем на 150 рынках», — отметили в Nuvei.

Когда завершат сделку

Ожидается, что сделка будет завершена в середине 2027 года при одобрении акционерами Payoneer, получения необходимых регуляторных разрешений и выполнения других обычных условий закрытия. После закрытия сделки прогнозируется, что объединенная компания будет генерировать около $3 млрд годового дохода и будет обрабатывать более $500 млрд годового объема платежей для более чем 2,4 млн клиентов.
‍Объединенная компания предоставит предприятиям единого партнера для приема, хранения и перемещения денег, включая транзакции со стейблкоинами.
По материалам:
Mind
БизнесАкции
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems