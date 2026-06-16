Международную платежную систему Payoneer продадут за $2,75 млрд Сегодня 22:49 — Фондовый рынок

Общая стоимость акций сделки составляет около $2,75 млрд.

Канадская финтех-компания Nuvei купит международную платежную систему Payoneer — компании объявили о заключении окончательного соглашения.

Об этом идет речь на сайте компании.

Стоимость сделки

Как сообщается, Nuvei приобретет все выпущенные акции Payoneer Global Inc. и находящиеся в обращении за $7,4 за акцию наличными. Таким образом, общая стоимость акций сделки составляет примерно $2,75 млрд.

«Эта трансакция объединит ведущие возможности Nuvei по приему платежей с трансграничными выплатами Payoneer, мультивалютными счетами и банковской сетью, а также расчеты в тот же день и в режиме реального времени более чем на 150 рынках», — отметили в Nuvei.

Когда завершат сделку

Ожидается, что сделка будет завершена в середине 2027 года при одобрении акционерами Payoneer, получения необходимых регуляторных разрешений и выполнения других обычных условий закрытия. После закрытия сделки прогнозируется, что объединенная компания будет генерировать около $3 млрд годового дохода и будет обрабатывать более $500 млрд годового объема платежей для более чем 2,4 млн клиентов.

‍Объединенная компания предоставит предприятиям единого партнера для приема, хранения и перемещения денег, включая транзакции со стейблкоинами.

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