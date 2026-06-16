Международную платежную систему Payoneer продадут за $2,75 млрд
Канадская финтех-компания Nuvei купит международную платежную систему Payoneer — компании объявили о заключении окончательного соглашения.
Об этом идет речь на сайте компании.
Стоимость сделки
Как сообщается, Nuvei приобретет все выпущенные акции Payoneer Global Inc. и находящиеся в обращении за $7,4 за акцию наличными. Таким образом, общая стоимость акций сделки составляет примерно $2,75 млрд.
«Эта трансакция объединит ведущие возможности Nuvei по приему платежей с трансграничными выплатами Payoneer, мультивалютными счетами и банковской сетью, а также расчеты в тот же день и в режиме реального времени более чем на 150 рынках», — отметили в Nuvei.
Когда завершат сделку
Ожидается, что сделка будет завершена в середине 2027 года при одобрении акционерами Payoneer, получения необходимых регуляторных разрешений и выполнения других обычных условий закрытия. После закрытия сделки прогнозируется, что объединенная компания будет генерировать около $3 млрд годового дохода и будет обрабатывать более $500 млрд годового объема платежей для более чем 2,4 млн клиентов.
Объединенная компания предоставит предприятиям единого партнера для приема, хранения и перемещения денег, включая транзакции со стейблкоинами.
Поделиться новостью
Также по теме
Крупнейший банк Португалии начал закрывать счета россиян
ПартнерскаяSense Bank упростил открытие счетов для бизнеса: онлайн, с любого устройства и бесплатно
Регистрацию выпуска акций в Украине хотят сократить с 90 до 14 дней
Что Apple планирует изменить по всей серии Mac
ВВС сократит сотни рабочих мест на следующей неделе
Motorola показала Razr 70 и флагманский Ultra