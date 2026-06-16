Samsung разрабатывает чипы для четвертого поколения мозговых имплантов Neuralink Сегодня 23:34 — Технологии&Авто

Компания начала исследования и разработку четвертого поколения чипов Neuralink в конце 2025 года.

Samsung Foundry, которая уже производит чипы для ряда компаний Илона Маска, включая Tesla, получила еще один контракт от триллионера — теперь она будет заниматься мозговыми имплантами.

Об этом сообщает SamMobile.

Разработка четвертого поколения чипов Neuralink

По сообщениям корейских СМИ, компания приступила к исследованию и разработке четвертого поколения чипов Neuralink в конце 2025 года. Внутри компании чип известен под кодовым названием O1, а будут разрабатывать его по 4-нанометровому техническому процессу Samsung.

Чип будут использоваться для систем нейрокомпьютерного интерфейса Neuralink, а первые тестовые процессоры начали производить уже в прошлом месяце, а первые поставки планируют на первую половину 2027 года. Если испытания пройдут успешно, то массовое производство начнется во второй половине следующего года.

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Нейрокомпьютерные интерфейсы Neuralink должны позволить людям управлять устройствами с помощью только сигналов мозга, без движений.

Эксперты индустрии ожидают, что в течение следующих лет связи и сотрудничество между Samsung Electronics и компаниями Илона Маска продолжат развиваться.

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