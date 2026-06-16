Samsung разрабатывает чипы для четвертого поколения мозговых имплантов Neuralink

По сообщениям корейских СМИ, компания приступила к исследованию и разработке четвертого поколения чипов Neuralink в конце 2025 года. Внутри компании чип известен под кодовым названием O1, а будут разрабатывать его по 4-нанометровому техническому процессу Samsung.
Чип будут использоваться для систем нейрокомпьютерного интерфейса Neuralink, а первые тестовые процессоры начали производить уже в прошлом месяце, а первые поставки планируют на первую половину 2027 года. Если испытания пройдут успешно, то массовое производство начнется во второй половине следующего года.