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Samsung разрабатывает чипы для четвертого поколения мозговых имплантов Neuralink

Технологии&Авто
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Компания начала исследования и разработку четвертого поколения чипов Neuralink в конце 2025 года.
Компания начала исследования и разработку четвертого поколения чипов Neuralink в конце 2025 года.
Samsung Foundry, которая уже производит чипы для ряда компаний Илона Маска, включая Tesla, получила еще один контракт от триллионера — теперь она будет заниматься мозговыми имплантами.
Об этом сообщает SamMobile.

Разработка четвертого поколения чипов Neuralink

По сообщениям корейских СМИ, компания приступила к исследованию и разработке четвертого поколения чипов Neuralink в конце 2025 года. Внутри компании чип известен под кодовым названием O1, а будут разрабатывать его по 4-нанометровому техническому процессу Samsung.
Чип будут использоваться для систем нейрокомпьютерного интерфейса Neuralink, а первые тестовые процессоры начали производить уже в прошлом месяце, а первые поставки планируют на первую половину 2027 года. Если испытания пройдут успешно, то массовое производство начнется во второй половине следующего года.
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Нейрокомпьютерные интерфейсы Neuralink должны позволить людям управлять устройствами с помощью только сигналов мозга, без движений.
Эксперты индустрии ожидают, что в течение следующих лет связи и сотрудничество между Samsung Electronics и компаниями Илона Маска продолжат развиваться.
По материалам:
mezha.media
SamsungТехнологии
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