Claude потребует паспорт и селфи для входа Сегодня 03:56 — Технологии&Авто

Claude от Anthropic

Компания Anthropic объявила о введении обязательной верификации возраста для всех пользователей своего ИИ-ассистента Claude.

Новые требования вступят в силу 8 июля.

Подробности

Теперь для входа в сервис пользователям придется предоставить документ, удостоверяющий личность, в частности паспорт, а также сделать селфи для подтверждения личности.

Таким образом, Anthropic присоединяется к все более широкой практике возрастной верификации на платформах с искусственным интеллектом. Компания не уточнила, какой минимальный возраст будет установлен как порог доступа к сервису.

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Внедрение подобных мер происходит на фоне растущего давления со стороны регуляторов в разных странах, требующих от технологических компаний ограничивать доступ несовершеннолетних к потенциально опасному контенту и ИИ-инструментам.

Более подробные условия верификации и перечень приемлемых документов Anthropic обещает сообщить до даты запуска новой системы.

noworries По материалам:

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