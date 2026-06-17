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Claude потребует паспорт и селфи для входа

Технологии&Авто
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Claude от Anthropic
Claude от Anthropic
Компания Anthropic объявила о введении обязательной верификации возраста для всех пользователей своего ИИ-ассистента Claude.
Новые требования вступят в силу 8 июля.

Подробности

Теперь для входа в сервис пользователям придется предоставить документ, удостоверяющий личность, в частности паспорт, а также сделать селфи для подтверждения личности.
Таким образом, Anthropic присоединяется к все более широкой практике возрастной верификации на платформах с искусственным интеллектом. Компания не уточнила, какой минимальный возраст будет установлен как порог доступа к сервису.
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Внедрение подобных мер происходит на фоне растущего давления со стороны регуляторов в разных странах, требующих от технологических компаний ограничивать доступ несовершеннолетних к потенциально опасному контенту и ИИ-инструментам.
Более подробные условия верификации и перечень приемлемых документов Anthropic обещает сообщить до даты запуска новой системы.
По материалам:
noworries
ИИAnthropicClaude
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