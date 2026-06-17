Geely представила потрясающий электроседан Galaxy TT (фото)

Данные о конфигурации аккумуляторов и запасе хода электрического седана Geely Galaxy TT официально опубликовали в последнем каталоге льгот по налогу на приобретение электромобилей в базе Министерства промышленности КНР.
Информация обнародована государственными органами промышленного надзора и Государственной налоговой администрацией, сообщает Y-Auto. Эти новые технические данные, обнародованные задолго до начала серийного производства, определяют основные технические характеристики почти пятиметрового премиального электроседана.
Запас хода и заряд аккумулятора
Нормативная документация подтверждает, что в новом седане используются три разных типа литий-ионных аккумуляторов: 52,5 кВт·ч, 63,8 кВт·ч и 75,2 кВт·ч.
Эти элементы накопления энергии распределяют рабочие возможности на четыре четких диапазона движения, рассчитанных в соответствии со стандартизированным китайским базовым показателем CLTC.
Базовая версия на 52,5 кВт·ч обеспечивает запас хода в 540 км. Более мощная версия на 63,8 кВт·ч позволяет проехать 640 км, а флагманский пакет на 75,2 кВт·ч — 650 км или максимум 725 км по стандарту CLTC, что в значительной степени зависит от характеристик колес и аэродинамических элементов кузова.
Размеры и силовая установка
Будущий седан имеет кузов типа фастбэк длиной 4999 мм, шириной 1919 мм и высотой 1479 мм, при этом колесная база составляет 2920 мм.
Эта премиальная платформа оснащена мощным синхронным электродвигателем с постоянными магнитами мощностью 245 кВт, приводящим в движение заднюю ось.