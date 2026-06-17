0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Geely представила потрясающий электроседан Galaxy TT (фото)

Технологии&Авто
1
Новый Geely Galaxy TT
Новый Geely Galaxy TT
Данные о конфигурации аккумуляторов и запасе хода электрического седана Geely Galaxy TT официально опубликовали в последнем каталоге льгот по налогу на приобретение электромобилей в базе Министерства промышленности КНР.
Информация обнародована государственными органами промышленного надзора и Государственной налоговой администрацией, сообщает Y-Auto. Эти новые технические данные, обнародованные задолго до начала серийного производства, определяют основные технические характеристики почти пятиметрового премиального электроседана.

Запас хода и заряд аккумулятора

Нормативная документация подтверждает, что в новом седане используются три разных типа литий-ионных аккумуляторов: 52,5 кВт·ч, 63,8 кВт·ч и 75,2 кВт·ч.
Эти элементы накопления энергии распределяют рабочие возможности на четыре четких диапазона движения, рассчитанных в соответствии со стандартизированным китайским базовым показателем CLTC.
Базовая версия на 52,5 кВт·ч обеспечивает запас хода в 540 км. Более мощная версия на 63,8 кВт·ч позволяет проехать 640 км, а флагманский пакет на 75,2 кВт·ч — 650 км или максимум 725 км по стандарту CLTC, что в значительной степени зависит от характеристик колес и аэродинамических элементов кузова.
Geely представила потрясающий электроседан Galaxy TT (фото)

Размеры и силовая установка

Будущий седан имеет кузов типа фастбэк длиной 4999 мм, шириной 1919 мм и высотой 1479 мм, при этом колесная база составляет 2920 мм.
Эта премиальная платформа оснащена мощным синхронным электродвигателем с постоянными магнитами мощностью 245 кВт, приводящим в движение заднюю ось.
Место для вашей рекламы
Базовая версия оснащена задним электродвигателем мощностью 333 л.с., а топовая — двухмоторной установкой мощностью 578 л.с.
Geely представила потрясающий электроседан Galaxy TT (фото)
Что касается названия Galaxy TT, то оно пока предварительная. Автопроизводитель уже начал голосование для выбора названия серийной версии.
По материалам:
Фокус
АвтоЭлектромобили
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems