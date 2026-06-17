Geely представила потрясающий электроседан Galaxy TT (фото) 17.06.2026, 01:10 — Технологии&Авто

Новый Geely Galaxy TT

Данные о конфигурации аккумуляторов и запасе хода электрического седана Geely Galaxy TT официально опубликовали в последнем каталоге льгот по налогу на приобретение электромобилей в базе Министерства промышленности КНР.

Информация обнародована государственными органами промышленного надзора и Государственной налоговой администрацией, сообщает Y-Auto. Эти новые технические данные, обнародованные задолго до начала серийного производства, определяют основные технические характеристики почти пятиметрового премиального электроседана.

Запас хода и заряд аккумулятора

Нормативная документация подтверждает, что в новом седане используются три разных типа литий-ионных аккумуляторов: 52,5 кВт·ч, 63,8 кВт·ч и 75,2 кВт·ч.

Эти элементы накопления энергии распределяют рабочие возможности на четыре четких диапазона движения, рассчитанных в соответствии со стандартизированным китайским базовым показателем CLTC.

Базовая версия на 52,5 кВт·ч обеспечивает запас хода в 540 км. Более мощная версия на 63,8 кВт·ч позволяет проехать 640 км, а флагманский пакет на 75,2 кВт·ч — 650 км или максимум 725 км по стандарту CLTC, что в значительной степени зависит от характеристик колес и аэродинамических элементов кузова.

Размеры и силовая установка

Будущий седан имеет кузов типа фастбэк длиной 4999 мм, шириной 1919 мм и высотой 1479 мм, при этом колесная база составляет 2920 мм.

Эта премиальная платформа оснащена мощным синхронным электродвигателем с постоянными магнитами мощностью 245 кВт, приводящим в движение заднюю ось.

Базовая версия оснащена задним электродвигателем мощностью 333 л.с., а топовая — двухмоторной установкой мощностью 578 л.с.

Что касается названия Galaxy TT, то оно пока предварительная. Автопроизводитель уже начал голосование для выбора названия серийной версии.

Фокус По материалам:

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