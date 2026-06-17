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Китайские университеты массово меняют специальности на искусственный интеллект

Мир
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Китай переживает масштабные трансформации в сфере высшего образования: университеты страны отказываются от тысяч традиционных специальностей и переходят в современные направления, связанные с искусственным интеллектом и новейшими технологиями. Обновление обучающих программ происходит в ответ на стремительные вызовы глобального рынка и стремление Китая укрепить свои позиции в технологической сфере.
Об этом рассказывает Kurazh.

Масштабная реорганизация образовательных программ

По официальной информации, Министерство образования КНР в период с 2021 по 2025 год отменило или приостановило более 12 200 бакалаврских программ в высших учебных заведениях. Это составляет около трети всей образовательной структуры страны. В то же время появилось более 10 200 новых специальностей, ориентированных на подготовку специалистов в области будущего: разработке микросхем, искусственного интеллекта, квантовых вычислений и биотехнологий.
Главный критерий выживания специальности теперь — ее релевантность «отраслям будущего». Все, что считается «устаревшим» или не способствующим технологическому суверенитету, безжалостно вычеркивается из расписания занятий.
По оценке аналитиков более 30% университетских специальностей были пересмотрены или полностью обновлены. Приоритет предоставляется практическим дисциплинам, которые отвечают неотложным потребностям индустрии и способствуют развитию технологического потенциала страны.

Причины реформы

Одной из главных причин такого радикального шага является рост молодежной безработицы в Китае. Выпускники, получившие дипломы по гуманитарным или устаревшим техническим специальностям, часто не могут найти работу по специальности, поскольку их знания утратили актуальность. Рынок труда перенасыщен специалистами по неконкурентоспособным направлениям, поэтому правительство считает перепрофилирование образования необходимым шагом для повышения занятости молодежи.
Еще одной причиной амбиции Китая стать лидером в сфере высоких технологий. В условиях западных санкций и ограничений на импорт полупроводников государство стремится развивать свой кадровый потенциал, готовя инженеров, которые смогут создать альтернативные решения. Университеты обязаны активно сотрудничать с ведущими технологическими компаниями, чтобы подготовка кадров отвечала актуальным запросам индустрии.

Последствия и вызовы новой стратегии

Несмотря на очевидные преимущества такой модернизации, эксперты предупреждают о рисках фундаментальных и гуманитарных наук. Ориентация исключительно на прикладные специальности может привести к потере баланса в развитии науки и культуры. Однако китайские власти уверены, что ставка на инновации позволит стране обеспечить технологическую независимость и занять ведущие позиции в мире.
В то же время, в разных странах по-разному реагируют на вызовы развития искусственного интеллекта. К примеру, недавно пользователь подал судебный иск против Anthropic из-за ограничений в платных тарифах, что подчеркивает динамичность изменений в этой области и необходимость постоянного обновления правил.
По материалам:
Kurazh
КитайИИ
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