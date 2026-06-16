Комитет Гетманцева рекомендовал Раде принять законопроект о 50% налога на прибыль банков

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять законопроект № 15262, предусматривающий продление на 2027 год повышенной ставки налога на прибыль банков в размере 50%.
«Это на треть больше 2023 года и на 14% - за 2024. Речь идет не просто о доходах, а о сверхприбылях банков во время войны, полученных преимущественно за счет операций с государственными ценными бумагами. А тем, кто отчаянно критикует инициативу, напомню: все, что мы собираем налогами, направляется на оборону. Эти 50 миллиардов критически нужны нашей армии. Если мы хотим, чтобы Украина выстояла, все вместе должны работать ради будущего нашего государства», — подчеркнул нардеп.
Что думают банки и НБУ
Продолжение в 2027 году ставки налога на прибыль банков на уровне 50% может принести государственному бюджету дополнительно 20−25 млрд. грн. Экономика может потерять до 300 млрд грн потенциального кредитного ресурса, говорилось во время экспертной дискуссии, организованной Ассоциацией украинских банков и Национальной ассоциацией банков Украины.
Со своей стороны НБУ раскритиковал законопроект о налогообложении банков. Там отмечают, что налог на прибыль банков в размере 50% банковский сектор в 2023 году воспринял с пониманием как разовый вынужденный шаг ввиду «нерыночной природы» прибыли в тот период. Однако продолжение этой практики в нынешних условиях создает риски для дальнейшего расширения кредитования и способности банков поддерживать экономику во время войны и послевоенного восстановления.