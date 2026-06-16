Комитет Гетманцева рекомендовал Раде принять законопроект о 50% налога на прибыль банков Сегодня 16:31 — Казна и Политика

Законопроектом предлагается продлить на 2027 год применение для банков повышенной ставки налога

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять законопроект № 15262, предусматривающий продление на 2027 год повышенной ставки налога на прибыль банков в размере 50%.

Об этом сообщил глава комитета Даниил Гетманцев.

Что предусматривает законопроект

Документ предлагает продлить на 2027 год действие повышенной ставки налога на прибыль предприятий на уровне 50%.

Кроме того, законопроект предусматривает запрет для банков уменьшать финансовый результат до налогообложения на сумму убытков прошлых налоговых периодов.

Сколько денег ожидают привлечь

По оценке Министерства финансов, в случае принятия законопроекта дополнительные поступления в сводный бюджет по результатам налоговых периодов 2027 могут составлять около 50 млрд грн.

Как отметил Гетманцев, по итогам прошлого года доходы 60 банков составили 579,3 млрд. грн.

«Это на треть больше 2023 года и на 14% - за 2024. Речь идет не просто о доходах, а о сверхприбылях банков во время войны, полученных преимущественно за счет операций с государственными ценными бумагами. А тем, кто отчаянно критикует инициативу, напомню: все, что мы собираем налогами, направляется на оборону. Эти 50 миллиардов критически нужны нашей армии. Если мы хотим, чтобы Украина выстояла, все вместе должны работать ради будущего нашего государства», — подчеркнул нардеп.

Что думают банки и НБУ

Продолжение в 2027 году ставки налога на прибыль банков на уровне 50% может принести государственному бюджету дополнительно 20−25 млрд. грн. Экономика может потерять до 300 млрд грн потенциального кредитного ресурса, говорилось во время экспертной дискуссии, организованной Ассоциацией украинских банков и Национальной ассоциацией банков Украины.

Со своей стороны НБУ раскритиковал законопроект о налогообложении банков. Там отмечают, что налог на прибыль банков в размере 50% банковский сектор в 2023 году воспринял с пониманием как разовый вынужденный шаг ввиду «нерыночной природы» прибыли в тот период. Однако продолжение этой практики в нынешних условиях создает риски для дальнейшего расширения кредитования и способности банков поддерживать экономику во время войны и послевоенного восстановления.

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