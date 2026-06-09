Податок у 50% на прибуток банків може коштувати економіці 300 млрд грн Сьогодні 17:21 — Казна та Політика

Банківський сектор закликав переглянути податок на прибуток

Продовження у 2027 році ставки податку на прибуток банків на рівні 50% може принести державному бюджету додатково 20−25 млрд грн. Економіка може втратити до 300 млрд грн потенційного кредитного ресурсу.

Про це йшлося під час експертної дискусії, яку організували Асоціація українських банків та Національна асоціація банків України.

Надходження до бюджету від банківського сектору

За підсумками 2025 року банківський сектор забезпечив близько 11% усіх надходжень до державного бюджету, тоді як його частка у валовому внутрішньому продукті становила 2,9%.

«Міжнародний досвід свідчить, що податки на надприбутки можуть бути виправданими як короткостроковий антикризовий інструмент. Однак їхня головна умова — тимчасовість і зрозумілі правила. Якщо ж „тимчасовий“ податок перетворюється на постійну практику, це негативно впливає на довіру до держави, інвестиції та довгострокове планування. Україні сьогодні потрібна не лише фіскальна стійкість, а й економічне зростання. А для цього необхідні кредити, інвестиції, капіталізація банківської системи та довіра до правил гри», — зазначив віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов.

Капітал банків

Голова Ради НАБУ, Голова Правління АТ «ОТП Банк» Володимир Мудрий підкреслив, що головним джерелом зростання капіталу банківської системи залишається прибуток, а від рівня капіталізації безпосередньо залежать можливості кредитування економіки.

«Попереду непростий період для економіки. Україна потребує значних інвестицій у відновлення енергетики, розвиток оборонно-промислового комплексу та реалізацію масштабних інфраструктурних проєктів. Лише на розвиток енергетичних проєктів видано кредитів на 50,6 млрд. грн. Банки готові до підтримки кредитними ресурсами розвиток ОПК, про що підписано відповідний Меморандум. Та реалізація цих планів можлива лише за достатнього рівня капіталу банківської системи. Особливо в умовах війни, капітал — це не надлишок, а запас міцності та своєрідна страховка на майбутнє, яка дозволяє банкам покривати можливі ризики, підтримувати кредитування та зберігати стійкість фінансової системи», — наголосив Мудрий.

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Перший віцепрезидент Асоціації українських банків, Голова Наглядової Ради АТ «Європейський промисловий банк» Віталій Романчукевич зазначив, що українські банки вже сьогодні готуються до впровадження нових стандартів щодо капіталу, управління ризиками, кібербезпеки та фінансової стійкості.

«У разі продовження дії 50-відсоткової ставки податку на прибуток банків процес інтеграції української фінансової системи до європейського простору може суттєво ускладнитися. Для адаптації до європейських стандартів необхідно не лише виконати значний обсяг технічної роботи, а й забезпечити достатній рівень капіталу. Водночас ключовим джерелом його нарощування для банків залишається прибуток», — зазначив Романчукевич.

Передбачуваність правил важлива для інвесторів

Президент Ліги страхових організацій України Віктор Берлін звернув увагу на те, що наслідки рішень щодо оподаткування банківського сектору виходять далеко за межі кредитування та можуть впливати на розвиток усієї фінансової екосистеми:

«Таке рішення послаблює можливості фінансового сектору фінансувати економіку, погіршує інвестиційний клімат, підвищує вартість фінансових та страхових послуг для громадян і бізнесу та суперечить стратегічній меті України щодо розвитку сучасного, конкурентного та інтегрованого до ЄС фінансового ринку», — зазначив Берлін.

Податок для банків

Раніше Finance.ua розповідав , що з 1 січня 2026 року для банківського сектору в Україні запроваджено нові податкові умови. Вони стосуються як ставки податку на прибуток, так і порядку врахування збитків минулих років під час оподаткування.

Базова ставка податку на прибуток для банків із 1 січня 2026 року встановлена на рівні 50%. Така сама ставка застосовується протягом 2026 року і до дивідендів, які виплачуються банками. За результатами податкових (звітних) періодів 2026 року банки не мають права враховувати збитки минулих років при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток.

У березні стало відомо , що Данило Гетманцев планує подати законопроєкт про продовження оподаткування надприбутків банків за ставкою 50% у 2027 році. 20 травня він зареєстрував проєкт Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування банків податком на прибуток підприємств.

Зі свого боку НБУ розкритикував законопроєкт про оподаткування банків. Там зазначають, що податок на прибуток банків у розмірі 50% банківський сектор у 2023 році сприйняв із розумінням як разовий вимушений крок, зважаючи на «неринкову природу» прибутку в той період. Однак продовження цієї практики в нинішніх умовах створює ризики для подальшого розширення кредитування та здатності банків підтримувати економіку під час війни й повоєнної відбудови.

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