«Укрпочта» запустила почтоматы еще в двух областях
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АО «Укрпочта» расширяет сеть внутренних почтоматов. Сервис стал доступным еще в двух областях — Львовской и Ивано-Франковской.
Об этом сообщил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский.
Ячейки быстрой выдачи работают в отделениях в часы их работы. По прибытии посылки клиент получает SMS с кодом, вводит его на панели управления и самостоятельно забирает отправку. Для этого не требуется мобильное приложение или Bluetooth.
Где еще появятся почтоматы «Укрпочты»
Новый этап масштабирования предполагает установку еще 66 ячеек быстрой выдачи:
27 — в Полтавской области,
13 — в Сумской,
26 — в Харьковской.
В то же время, темпы запуска сервиса в Сумской и Харьковской областях будут зависеть от ситуации безопасности.