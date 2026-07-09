«Укрпочта» запустила почтоматы еще в двух областях Сегодня 14:31

Почтомат Укрпочты

АО «Укрпочта» расширяет сеть внутренних почтоматов. Сервис стал доступным еще в двух областях — Львовской и Ивано-Франковской.

Об этом сообщил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский.

Ячейки быстрой выдачи работают в отделениях в часы их работы. По прибытии посылки клиент получает SMS с кодом, вводит его на панели управления и самостоятельно забирает отправку. Для этого не требуется мобильное приложение или Bluetooth.

Где еще появятся почтоматы «Укрпочты»

Новый этап масштабирования предполагает установку еще 66 ячеек быстрой выдачи:

27 — в Полтавской области,

13 — в Сумской,

26 — в Харьковской.

В то же время, темпы запуска сервиса в Сумской и Харьковской областях будут зависеть от ситуации безопасности.

В «Укрпочте» отмечают, что новый формат уже показал хорошие результаты: в отделениях, где работают внутренние почтоматы, 7 из 10 посылок выдают именно через них без ожидания в общей очереди.

Параллельно «Укрпочта» продолжит расширять сеть классических внешних почтоматов — до 1000+ по всей стране.

В Украине уже установлено 310 ячеек быстрой выдачи из 600 запланированных.

Внутренние почтоматы «Укрпочты» уже работают в таких городах Украины:

Днепре,

Запорожье,

Каменском,

Кропивницкий,

Кривом Роге,

Киеве,

Львове,

Одессе,

Виннице,

Хмельницком,

Николаеве.

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