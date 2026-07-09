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«Укрпочта» запустила почтоматы еще в двух областях

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Почтомат Укрпочты
Почтомат Укрпочты
АО «Укрпочта» расширяет сеть внутренних почтоматов. Сервис стал доступным еще в двух областях — Львовской и Ивано-Франковской.
Об этом сообщил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский.
Ячейки быстрой выдачи работают в отделениях в часы их работы. По прибытии посылки клиент получает SMS с кодом, вводит его на панели управления и самостоятельно забирает отправку. Для этого не требуется мобильное приложение или Bluetooth.

Где еще появятся почтоматы «Укрпочты»

Новый этап масштабирования предполагает установку еще 66 ячеек быстрой выдачи:
  • 27 — в Полтавской области,
  • 13 — в Сумской,
  • 26 — в Харьковской.
В то же время, темпы запуска сервиса в Сумской и Харьковской областях будут зависеть от ситуации безопасности.
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В «Укрпочте» отмечают, что новый формат уже показал хорошие результаты: в отделениях, где работают внутренние почтоматы, 7 из 10 посылок выдают именно через них без ожидания в общей очереди.
Параллельно «Укрпочта» продолжит расширять сеть классических внешних почтоматов — до 1000+ по всей стране.
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В Украине уже установлено 310 ячеек быстрой выдачи из 600 запланированных.
Внутренние почтоматы «Укрпочты» уже работают в таких городах Украины:
  • Днепре,
  • Запорожье,
  • Каменском,
  • Кропивницкий,
  • Кривом Роге,
  • Киеве,
  • Львове,
  • Одессе,
  • Виннице,
  • Хмельницком,
  • Николаеве.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Укрпочта
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