НБУ может аннулировать лицензию «Укрпочте» из-за отказа уволить Смелянского Сегодня 16:33

Игорь Смелянский

Отсутствие решения об отставке Игоря Смелянского с должности главы правления «Укрпочты» не стало неожиданностью для представителей Национального банка Украины. В регуляторе заявляют, что готовят дальнейшие шаги в отношении компании.

Об этом сообщил высокопоставленный собеседник в НБУ в комментарии ЭП. Он отметил, что согласился говорить на условиях анонимности, поскольку не уполномочен публично комментировать ситуацию.

В НБУ заявляют о диалоге с правительством

По словам представителя НБУ, регулятор продолжает обсуждать ситуацию с правительством и Министерством развития общин и территорий, которому подчиняется Укрпочта.

«Для нас отсутствие решения по отставке Смелянского не стало неожиданностью. Мы понимали, что может быть принято такое решение. В то же время, мы находимся в диалоге с правительством и министерством и обсуждаем с ними возможные варианты наших дальнейших действий», — отметил он.

Рассматриваются три возможных сценария

По его словам, в Нацбанке рассматривают три варианта потенциальных решений относительно «Укрпочты», которые связаны с ее невыполнением предписания об увольнении Смелянского.

Первое — принятие нового предписания касательно увольнения СЕО госкомпании, но в этот раз в адрес самого Министерства развития общин как акционера.

Если и это решение не будет исполнено, то НБУ будет рассматривать возможность приостановки или даже аннулирования платежной лицензии «Укрпочты».

Собеседник пояснил, что отсутствие реакции со стороны «Укрпочты» и правительства на предыдущее предписание может быть связано с позицией Кабинета министров по отношению к руководителю компании.

В то же время, в регуляторе заявляют, что изучают возможные изменения в законодательство, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем и устранить регуляторные пробелы в выполнении таких решений.

Что известно об увольнении Смелянского

23 июня 2026 года НБУ признал Игоря Смелянского не отвечающим требованиям профессиональной пригодности для руководителя поставщика финансовых платежных услуг, и обязал его отстранить.

Смелянский в ответ заявил , что решение НБУ о его отстранении связано с попыткой остановить запуск почтового банка.

30 июня истек пятидневный срок, в течение которого правительство должно отстранить Игоря Смелянского от руководства «Укрпочтой» после решения НБУ о его профнепригодности. 1 июля Смелянский сообщил , что остается работать в «Укрпочте».

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.