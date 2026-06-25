«Решения были единогласными». НБУ аргументировал свою позицию касаемо увольнения Смелянского Сегодня 11:03

«Решения были единогласными». НБУ аргументировал свою позицию касаемо увольнения Смелянского

Национальный банк Украины аргументировал свое решение о признании генерального директора АО «Укрпочта» Игоря Смелянского таким, который не отвечает требованиям профессиональной пригодности.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

«Национальный банк Украины считает необходимым предоставить публичное разъяснение относительно решения о признании несоответствующей профессиональной пригодности генерального директора АО „Укрпочта“ Игоря Смелянского с учетом общественного резонанса и ряда публичных заявлений, содержащих неточную трактовку оснований и процедуры его принятия», — сказано в сообщении.

Основания и сроки принятия решения

Как сообщили в Национальном банке, административное производство в отношении г-на Смелянского открыто еще в ноябре 2025 года, а его основанием стали результаты надзорных действий по АО «Укрпочта» в течение 2023−2026 годов и зафиксированы системные нарушения в деятельности компании.

Хронология производства — от открытия в ноябре 2025 года до принятия решения — известна всем его участникам и подтверждается материалами дела.

«Надзорные действия — это длительный во времени, последовательный и регламентированный процесс, где на каждом этапе формируется необходимая для принятия взвешенного и обоснованного решения подробная аргументация и доказательная база. Решение является результатом оценки того, имеет ли руководитель необходимые знания действующего законодательства или способен выполнять управленческие обязанности в условиях выявленных нарушений», — объясняет НБУ.

Регулятор постоянно согласовывает кандидатов на руководящие должности и при наличии нормативных оснований ведет мониторинг годности уже назначенных должностных лиц.

Решение принято двумя коллегиальными органами Национального банка: Квалификационной комиссией НБУ и Комитетом по надзору и регулированию деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры.

В НБУ подчеркнули, что оба решения были единогласными.

Позиция насчет банковской лицензии

В Национальном банке сообщили, что «Укрпочта» не подавала документы для получения банковской лицензии.

Регулятор отметил, что именно в таких документах заявитель обязан подтвердить достаточность финансового положения, стратегическое видение деятельности и соответствие другим регуляторным требованиям, то есть доказать на практике то, что публично декларируется.

Что в НБУ говорят о банке финансовой инклюзии

Идея создания совершенно новой сущности на банковском рынке — банка финансовой инклюзии — принадлежит народным депутатам при поддержке многих сторон, включая и Национальный банк. Ее цель — создать инструмент для расширения финансовой инклюзии и привлечения в этот процесс как можно больше бизнесов вне финансового сектора, в том числе почтовых операторов.

С самого начала Национальный банк поддерживал эту инициативу и прилагал усилия, чтобы эта идея стала возможной: от убеждения международных партнеров, в результате чего соответствующие обязательства были закреплены в Меморандуме с МВФ до разработки законодательной рамки, детальной методологии, регуляторных требований и обсуждения их с рынком.

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Обсуждение модели работы нового типа учреждений с рынком — это сложная работа с большим количеством привлеченных, в ходе которой НБУ получил десятки предложений. От Укрпочты поступила одна из них.

Сегодня уже есть компании, которые движутся к созданию банка финансовой инклюзии, и именно такие конкретные действия говорят о желании стать полноценным игроком на этом рынке.

Финансовые результаты

Фактические данные свидетельствуют, что Укрпочта остается убыточной: в 2025 году компания получила операционный убыток более 400 млн грн, а улучшение финансового результата было достигнуто преимущественно за счет продажи активов, а не основной деятельности, не свидетельствующей о устойчивости бизнеса.

Уже в первом квартале 2026 года компания снова зафиксировала убыток.

Кроме того, Укрпочта остается единственным государственным оператором критической инфраструктуры без функционирующего наблюдательного совета, что само по себе является серьезной проблемой корпоративного управления.

«Учитывая публичный резонанс, для обеспечения максимальной прозрачности Национальный банк готов обнародовать текст протокола Квалификационной комиссии. Поскольку такая информация составляет тайну финансовой услуги, Национальный банк может предоставить по запросу Смелянского в установленном порядке текст протокола Квалификационной комиссии для его последующего обнародования. Или предоставить в этом запросе разрешение Национальному банку обнародовать этот текст самостоятельно на официальных интернет-ресурсах НБУ», — отметил регулятор.

Что известно о решении НБУ относительно увольнения Смелянского

Национальный банк Украины принял решение о несоответствии генерального директора АО «Укрпочта» Игоря Смелянского требованиям по профессиональной пригодности, установленным для руководителя поставщика финансовых платежных услуг.

Укрпочта должна привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства и нормативно-правовых актов НБУ. В частности, в течение пяти рабочих дней уполномоченный орган компании должен отстранить Игоря Смелянского от руководства АО «Укрпочта». В дальнейшем в течение двух месяцев компания должна назначить нового руководителя, отвечающего установленным требованиям по профессиональной пригодности.

По мнению Смелянского, решение НБУ связано с созданием почтового банка на базе «Укрпочты». «Каждый год, когда Укрпочта подходит вплотную к созданию почтового банка, НБУ находит способ этому помешать. Летом 2025 года, когда Верховная Рада проголосовала закон о банках финансовой инклюзии и мы были готовы создать банк, появилось письмо Андрея Пышного о дефолте Укрпочты. Теперь, когда до вступления закона в силу остается несколько дней, а Укрпочта имеет более 2 миллиардов гривен собственного капитала и работает с прибылью, НБУ решил пойти более радикальным путем — уволить Смелянского», — заявил Смелянский.

Со своей стороны в НБУ ответили , что решение не связано с намерениями компании создать «Укрпочта Банк».

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