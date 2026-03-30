Нацбанк сомневается в компетентности Смелянского: что регулятор требует от Укрпочты Сегодня 12:28 — Казна и Политика

НБУ подвергает сомнению качество корпоративного управления в компании "Укрпочта" и профессиональную компетентность ее руководителя

Об этом заявил Национальный банк Украины.

В НБУ подчеркнули, что «Укрпочта» как лицензированный поставщик платежных услуг находится под регулированием и наблюдением регулятора. В то же время компания является важным элементом платежной инфраструктуры, учитывая масштабы деятельности и специфику услуг.

Компания обеспечивает широкий спектр финансовых сервисов и осуществляет социальные выплаты для миллионов граждан, в частности для уязвимых категорий населения.

Штрафы за нарушения требований

16 марта 2026 года Комитет по надзору и регулированию деятельности банков и платежной инфраструктуры НБУ принял решение о наложении на АО «Укрпочта» штрафа в размере 255 тыс. грн.

Штраф применен за неподачу по запросу регулятора информации и документов в установленные сроки. Нарушения были выявлены по результатам безвыездного надзора за деятельностью учреждения на платежном рынке.

В Нацбанке сообщили о ряде нарушений, зафиксированных в деятельности компании за последние годы:

март 2024 года — штраф 17,39 млн грн за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга, в частности из-за недостатков в организации контроля, управлении рисками и проверке клиентов;

август 2025 года — письменное предупреждение из-за неэффективной системы управления рисками;

декабрь 2025 года — еще одно письменное предупреждение за нарушение требований в сфере платежных услуг и статистической отчетности.

По оценке НБУ, система корпоративного управления, построенная в АО «Укрпочта», не отвечает нормативным требованиям Национального банка и лучшей международной практике.

Позиция НБУ

«То, что АО „Укрпочта“ долгое время не имело сформированного Наблюдательного совета, ненадлежащее распределение полномочий, единоличное управление учреждением генеральным директором, который, кроме операционной деятельности, осуществляет часть функций Наблюдательного совета, привели к комплексным проблемам в работе компании», — сообщает регулятор.

Системный характер нарушений в течение 2024−2026 годов, несмотря на предыдущие меры воздействия, ставит под сомнение качество корпоративного управления в компании и профессиональную компетентность ее руководителя — генерального директора Игоря Смелянского.

«Постоянное невыполнение регуляторных требований, игнорирование запросов Национального банка и публичные попытки представить законные надзорные действия как „давление“ или „политически мотивированный шаг“ свидетельствуют о недостаточном уровне понимания руководством базовых принципов работы на финансовом рынке и принципов надлежащего корпоративного управления», — отмечают в Нацбанке.

Требование о предоставлении информации — стандартная составляющая надзорных процедур. Ее цель — обеспечение стабильности платежного рынка, защиты прав потребителей и соблюдение требований к системе управления рисками.

Национальный банк отмечает, что действует исключительно в пределах полномочий, определенных Законом Украины «О платежных услугах» и другими нормативно-правовыми актами, и не вмешивается в компетенцию акционера. А все решения в Национальном банке принимаются коллегиальными органами управления.

«Мы уважаем право компании обжаловать принятое регулятором решение в судебном порядке», — добавил регулятор.

НБУ утверждает, что для получения банковской лицензии любой претендент, включая государственные компании, должен демонстрировать безупречную деловую репутацию, эффективную систему управления и полное соблюдение регуляторных требований и подать соответствующий запрос. Игнорирование этих стандартов неприемлемо. «Считаем уместным подчеркнуть, что на фоне публичных заявлений СЕО АО «Укрпочты» относительно планов покупки банка общество ни разу не предоставило НБУ соответствующий пакет документов для рассмотрения «, — добавили в НБУ.

Эффективное корпоративное управление критически важно для надлежащего функционирования банковского и небанковского финансового сектора, экономики Украины в целом. Оценку качества корпоративного управления Национальный банк имплементирует в свои надзорные процедуры наряду с рисками капитала и ликвидности, принимает во внимание в соответствующих суждений, осуществляя комплексную оценку.

Национальный банк Украины считает критически необходимым формирование дееспособного Наблюдательного совета АО «Укрпочта» в ближайшие сроки.

Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский заявил, что штраф, наложенный НБУ, является проявлением давления на компанию и может быть попыткой повлиять на процесс создания «Укрпочты Банка».

