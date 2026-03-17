«Укрпочта» меняет правила работы с бизнес-клиентами Сегодня 12:36 — Фондовый рынок

«Укрпочта» меняет процедуру оформления документов для бизнес-клиентов. Вместо отдельных договоров на разные виды отправлений теперь действует один документ, который можно подписать онлайн на сайте компании.

Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский.

Как он сказал, отныне для бизнесов, желающих начать работать с Укрпочтой, есть две новости:

Один договор на все сервисы. Если раньше их было 7−10 отдельных (на посылки, международные отправления, письма и т. п. ), то теперь один.

Подписание онлайн .

. Договор можно подписать через сайт Укрпочты без бумажного обмена и физического присутствия. Можно также подключать новые услуги или отказываться от ненужных без составления новых документов.

«Для тех, кто уже имеет договоры, ничего не меняется. Переход (как ребрендинг будет плавным в течение года. Все действующие договоры остаются действительными, поэтому срочно перезаключать их не нужно», — резюмировал Смелянский.

