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Apple выпустит AirPods с камерами в 2027 году вместе с юбилейным iPhone — Bloomberg

Технологии&Авто
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AirPods Pro 3
AirPods Pro 3
Apple работает над новым поколением AirPods со встроенными камерами, которые, по данным Bloomberg, могут выйти в конце 2027 года. Ожидается, что они будут представлены вместе с юбилейным iPhone и новым поколением сложного устройства компании.

Особенность новых AirPods

Главная идея этих AirPods — не фото- или видеосъемка, а использование камер для работы искусственного интеллекта. Они будут считывать информацию об окружающих пользователях и передавать ее Siri, чтобы ассистент мог отвечать на вопросы о предметах вокруг или то, на что смотрит человек.
Среди возможных сценариев использования — контекстные подсказки и улучшенная навигация при ходьбе, когда Siri сможет точнее подсказывать маршрут.
У Apple уже есть похожая технология в виде Visual Intelligence, которая анализирует изображение и дает объяснения через Siri. В будущем, в iOS 27, эта функция будет глубже встроена в камеру и получит новый режим Siri.
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Внешне новые AirPods будут похожи на AirPods Pro 3, но с камерами в ножках. Также предусмотрен индикатор, показывающий людям рядом, когда устройство передает данные в Siri.
Сначала запуск планировали на 2026 год, но его отложили из-за сложностей Apple с развитием ИИ и созданием систем распознавания объектов в реальном мире.
По информации Bloomberg, устройства уже тестируются с iOS 28, но сроки могут изменяться. Параллельно Apple разрабатывает и смарт-очки, которые могут появиться одновременно с новыми AirPods.
По материалам:
mezha.media
AppleТехника
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