Apple работает над новым поколением AirPods со встроенными камерами, которые, по данным Bloomberg, могут выйти в конце 2027 года. Ожидается, что они будут представлены вместе с юбилейным iPhone и новым поколением сложного устройства компании.
Особенность новых AirPods
Главная идея этих AirPods — не фото- или видеосъемка, а использование камер для работы искусственного интеллекта. Они будут считывать информацию об окружающих пользователях и передавать ее Siri, чтобы ассистент мог отвечать на вопросы о предметах вокруг или то, на что смотрит человек.
Среди возможных сценариев использования — контекстные подсказки и улучшенная навигация при ходьбе, когда Siri сможет точнее подсказывать маршрут.
У Apple уже есть похожая технология в виде Visual Intelligence, которая анализирует изображение и дает объяснения через Siri. В будущем, в iOS 27, эта функция будет глубже встроена в камеру и получит новый режим Siri.