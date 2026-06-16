Что Apple планирует изменить по всей серии Mac
Apple планирует до конца года значительно расширить свою линейку компьютеров Mac.
Ожидается выход четырех новых моделей, которые дополнят уже представленные устройства. Обновление охватит как настольные системы, так и премиальные ноутбуки, что станет одним из самых больших апдейтов серии за последние годы.
В сегменте рабочего стола компания готовит обновления для Mac Studio, iMac и Mac mini. В частности, Mac Studio должны получить новые процессоры M5 Max и M5 Ultra, которые будут ориентированы на значительный рост производительности, особенно в задачах искусственного интеллекта и профессиональных вычислениях.
Моноблок iMac также перейдет на платформу M5. Кроме повышения быстродействия, устройство может получить обновленную цветовую палитру. Mac mini останется в том же компактном корпусе, но будет доступен в версиях с чипами M5 и M5 Pro, что расширит его возможности для разных сценариев использования.
Наиболее ожидаемые изменения
Касаются нового высокопроизводительного ноутбука, который может получить название MacBook Ultra. Ему приписывают полностью обновленный более тонкий дизайн, OLED-дисплей и сенсорный экран — функцию, которой раньше не было в Mac. Также ожидается замена классического выреза на Dynamic Island.
Кроме того, в новом MacBook Ultra могут появиться расширенные коммуникационные возможности, включая интеграцию фирменного модема Apple C2. Если эти слухи подтвердятся, обновление станет одним из самых радикальных шагов Apple в развитии компьютерной линейки за последние годы.
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