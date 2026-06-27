В 2027 году Apple планирует представить сразу 6 новых iPhone
По данным журналиста Марка Гурмана, Apple планирует самое масштабное обновление линейки iPhone в своей истории. В 2026 и 2027 годах компания собирается выпустить сразу девять новых смартфонов, включая большой юбилейный редизайн.
Об этом пишет techradar.
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Этой осенью компания представит три флагмана — iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и первый складной iPhone Fold/Ultra, слухи о котором ходят в сети уже несколько лет.
Базовый iPhone 18 не успеют выпустить в этом году, потому его выпуск «перенесут» на весну 2027 года. Тогда же Apple должна предоставить бюджетную версию iPhone 18e, а также второе поколение ультратонкого гаджета iPhone Air.
Осенью 2027 года Apple «пропустит» 19-е поколение и сразу анонсирует iPhone 20, который будет посвящен 20-летию первого iPhone. По данным Гурмана, компания покажет только Pro-версии устройства, а также iPhone Ultra 2 — базовая версия смартфона снова «перенесется» на следующий год.
Гурман подтвердил старый слух о том, что iPhone 20 ждет серьезный редизайн — устройство получит экран, который будет занимать всю переднюю панель без каких-либо перерывов: ни «челки», ни «островка», ни даже минимальных отверстий под камеру.
Кроме смартфонов, Apple «ускорила» работу над тремя носимыми устройствами на основе искусственного интеллекта. В 2026 и 2027 гг. компания представит умные очки, ИИ-кулон и новую модель наушников AirPods с камерами.
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