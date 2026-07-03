Clicks выпустит смартфон Communicator с физической клавиатурой (фото) 03.07.2026, 01:48 — Технологии&Авто

Clicks Communicator

Стартап Clicks Technology представил планы по выпуску собственного смартфона, вдохновленного дизайном BlackBerry. Устройство под названием Clicks Communicator впервые было показано на выставке CES в Лас-Вегасе в начале года.

Новинка рассчитана, прежде всего, на людей, которые активно пользуются телефоном для переписки и работы с электронной почтой. Разработчики считают, что физическая клавиатура остается более удобной для таких задач, поэтому сделали на ней главный акцент.

Стоимость Clicks Communicator составляет 499 долларов. Смартфон получил современный дисплей для работы с контентом и физическую клавиатуру под экраном, которая должна сделать текст более быстрым и комфортным.

Особенности и расширенные возможности

Среди ключевых функций — световая кнопка Signal Light сбоку, которая настраивается на разные цвета и световые паттерны, информируя о сообщениях от отдельных контактов, групп или приложений. Также предусмотрены съемные задние панели, разъем для наушников 3,5 мм, отдельный лоток SIM рядом с eSIM, поддержка microSD до 2 ТБ и механический переключатель для включения режима полета.

Кроме того, Clicks Communicator ориентирован на пользователей, желающих отказаться от чрезмерной интерактивности современных смартфонов: компания работает с Niagara Launcher для доступа к Android-приложениям, запускаемым на устройстве. Signal Light позволяет оставлять телефон включенным, пока не появится критическое сообщение.

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В новом видео компания демонстрирует предварительное аппаратное обеспечение и внутреннее программное обеспечение в качестве превью перед релизом в четвертом квартале этого года. В CES TechCrunch удалось протестировать прототип той же габаритной и весовой категории, что и финальное устройство; редакция отметила удобство держания и щелчка клавиатуры, хотя команда планирует немного отрегулировать давление для быстрого набора.

В будущих материалах будут более подробно рассматриваться такие функции, как Signal Light, Prompt Key, Messages Hub и тактильная клавиатура. Также следует отметить: покупки через ссылки в материалах могут приносить небольшой комиссионный, но это не влияет на редакционную независимость.

Clicks Communicator ставит своей целью обратить внимание на физическую клавиатуру в современных смартфонах и предложить удобный инструмент для активных пользователей, работающих с текстами и сообщениями.

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