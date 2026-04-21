Люди почали поступово відмовлятися від ChatGPT

Лідер ринку генеративних ШІ поступово втрачає частку аудиторії. За даними Similarweb, у березні 2026 року на ChatGPT припадало 56,72% світового вебтрафіку серед сервісів штучного інтелекту — проти 77,43% роком раніше. За останні три місяці показник також знизився: із 63,19% до поточного рівня.
На цьому тлі конкуренти активно нарощують присутність. Найближчий переслідувач — Gemini від Google — збільшив частку до 25,46%. Ще рік тому він мав близько 6% трафіку, а три місяці тому — 22,59%. Зростання пов’язують із розвитком моделей Gemini 3, популярністю інструментів на кшталт Nano Banana для роботи із зображеннями та глибокою інтеграцією в екосистему Google.
Третє місце посів Claude від Anthropic, який за короткий час суттєво посилив позиції. Якщо на початку року його частка становила 2,22%, то до березня вона зросла до 6,02%. Сервіс особливо популярний серед розробників і корпоративних клієнтів, зокрема завдяки інструменту для програмування Claude Code.

Також у першу сімку увійшли

  • DeepSeek — 3,74%;
  • Grok — 3,44%;
  • Microsoft Copilot — 1,99%;
  • Perplexity — 1,64%.
Grok від xAI (проєкт Ілона Маска) належить до тих сервісів, що втратили частку аудиторії: за рік його показник знизився більш ніж удвічі — із 7,03% до 3,44%.
Попри падіння частки ринку, ChatGPT зберігає лідерство та продовжує зростати в абсолютних показниках. За даними OpenAI, сервіс уже має близько 900 млн щотижневих активних користувачів. Водночас загальна динаміка показує: ринок генеративного ШІ стає дедалі конкурентнішим, а розрив між лідером і конкурентами поступово скорочується.
