Место для вашей рекламы

Можно ли оставлять зарядное устройство в розетке без телефона

Фото: How-To Geek
Даже когда телефон не заряжается, зарядное устройство продолжает находиться под напряжением. Это означает, что его внутренние компоненты остаются активными и подвергаются постоянному так называемому электрическому стрессу.
Об этом пишет How-To Geek.

Одним из основных факторов износа электроники остается температура. Даже минимальный, но постоянный нагрев ускоряет химические процессы внутри компонентов. Поэтому зарядное устройство, которое не отключается от сети, изнашивается быстрее, чем используемое только при необходимости.
Это может привести к тому, что адаптер перестает нормально заряжать устройство или работает с перебоями.
Причем, в отличие от других устройств, зарядные устройства не ремонтируются. В случае поломки их просто заменяют. И это может быть неприятно, особенно если речь идет об оригинальных или быстрых адаптерах, стоимость которых может быть достаточно высокой.
Отдельная проблема — недорогие или несертифицированные адаптеры. Они часто собираются с более дешевых компонентов и не проходят строгих проверок безопасности.
В условиях постоянного подключения такие устройства могут сильнее перегреваться и быстрее выходить из строя, а в худших случаях создавать риск короткого замыкания.
Кроме электроники, есть и практическая сторона. Постоянно включенное зарядное устройство торчит из розетки, может мешать, быть задетым ногой или случайно поврежден. В некоторых случаях это приводит не только к поломке адаптера, но и к повреждению самой розетки.
Если не хочется каждый раз вынимать адаптер из розетки, альтернативой может стать «умная» розетка. Она позволяет полностью отключать питание в нужный момент, не касаясь самой зарядки физически. Это снижает постоянную нагрузку и помогает продлить срок ее службы.
По материалам:
УНІАН
СмартфоныЭлектроэнергия
Место для вашей рекламы
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
