Можно ли оставлять зарядное устройство в розетке без телефона 12.04.2026, 00:03 — Технологии&Авто

Что будет, если постоянно оставлять зарядное устройство в розетке, Фото: How-To Geek

Даже когда телефон не заряжается, зарядное устройство продолжает находиться под напряжением. Это означает, что его внутренние компоненты остаются активными и подвергаются постоянному так называемому электрическому стрессу.

Об этом пишет How-To Geek.

Что будет, если постоянно оставлять зарядное устройство в розетке

Одним из основных факторов износа электроники остается температура. Даже минимальный, но постоянный нагрев ускоряет химические процессы внутри компонентов. Поэтому зарядное устройство, которое не отключается от сети, изнашивается быстрее, чем используемое только при необходимости.

Это может привести к тому, что адаптер перестает нормально заряжать устройство или работает с перебоями.

Причем, в отличие от других устройств, зарядные устройства не ремонтируются. В случае поломки их просто заменяют. И это может быть неприятно, особенно если речь идет об оригинальных или быстрых адаптерах, стоимость которых может быть достаточно высокой.

Отдельная проблема — недорогие или несертифицированные адаптеры. Они часто собираются с более дешевых компонентов и не проходят строгих проверок безопасности.

В условиях постоянного подключения такие устройства могут сильнее перегреваться и быстрее выходить из строя, а в худших случаях создавать риск короткого замыкания.

Кроме электроники, есть и практическая сторона. Постоянно включенное зарядное устройство торчит из розетки, может мешать, быть задетым ногой или случайно поврежден. В некоторых случаях это приводит не только к поломке адаптера, но и к повреждению самой розетки.

Если не хочется каждый раз вынимать адаптер из розетки, альтернативой может стать «умная» розетка. Она позволяет полностью отключать питание в нужный момент, не касаясь самой зарядки физически. Это снижает постоянную нагрузку и помогает продлить срок ее службы.

