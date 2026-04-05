Почему эксперты советуют выключать Always On Display на смартфонах
Функция Always On Display, постоянно держащая часть экрана активной, считается удобной для быстрого просмотра времени и уведомлений, но в то же время она может заметно сокращать автономность смартфона. При постоянно включенном AOD потеря заряда в течение дня может достигать примерно 10−15%, а сама функция часто дублирует то, что и так доступно на экране блокировки или смартчасах.
Об этом пишет MakeUseOf.
Почему Always On Display считают лишним для большинства пользователей
AOD используется более десяти лет и подается как способ постоянно видеть часы, отдельные иконки уведомлений или другую базовую информацию без полного пробуждения телефона.
Но критики этой функции полагают, что она скорее создает лишний фоновый раздражитель и приучает пользователя еще чаще смотреть на экран.
Основной аргумент против AOD связан с тем, что для большинства сценариев эта функция не является действительно необходимой.
Чтобы увидеть время или оповещение, достаточно коснуться экрана, разбудить телефон поднятием или просто посмотреть на смарт-часы, если они есть. Поэтому постоянно активный дисплей рассматривается как дублирование уже имеющихся способов доступа к той же информации.
Самый заметный недостаток Always On Display — дополнительное потребление энергии. Даже на смартфонах с AMOLED-экранами, где энергию тратят только активные пиксели, использование AOD все равно может стоить примерно 10−15% заряда в день.
На практике это означает, что телефон, обычно доживающий до вечера с 30% батареи, с AOD может оставаться уже с 15−20%.
Современные энергоэффективные LTPO-дисплеи отчасти смягчают эту проблему, так как могут снижать частоту обновления до 1 Гц. Но даже в таком случае AOD не перестает быть дополнительной нагрузкой на аккумулятор.
Always On Display в большинстве случаев не приносит достаточной практической пользы, чтобы оправдать потерю заряда и постоянное фоновое отвлечение. Особенно это касается смартфонов, где AOD показывает даже затемненные обои, что еще больше увеличивает энергопотребление из-за подсветки большого количества пикселей.
Поэтому функцию следует рассматривать не как обязательный признак «продвинутого» смартфона, а как опцию, которую без особых потерь можно отключить.
Также по теме
Китай строит первую в мире 30-этажную морскую платформу (фото)
Google выпустил Gemma 4: ИИ, который можно запускать даже в автономном режиме
Ford готовит доступный электромобиль для борьбы с Tesla
CEO LinkedIn назвал навыки, которые помогут не проиграть AI
Siri станет многозадачной: Apple тестирует новую функцию — Bloomberg
Рейтинг самых популярных моделей новых легковушек в Украине (инфографика)