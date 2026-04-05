0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Почему эксперты советуют выключать Always On Display на смартфонах

Технологии&Авто
1546
Функция Always On Display на смартфоне
Функция Always On Display на смартфоне
Функция Always On Display, постоянно держащая часть экрана активной, считается удобной для быстрого просмотра времени и уведомлений, но в то же время она может заметно сокращать автономность смартфона. При постоянно включенном AOD потеря заряда в течение дня может достигать примерно 10−15%, а сама функция часто дублирует то, что и так доступно на экране блокировки или смартчасах.
Об этом пишет MakeUseOf.

Почему Always On Display считают лишним для большинства пользователей

AOD используется более десяти лет и подается как способ постоянно видеть часы, отдельные иконки уведомлений или другую базовую информацию без полного пробуждения телефона.
Но критики этой функции полагают, что она скорее создает лишний фоновый раздражитель и приучает пользователя еще чаще смотреть на экран.
Основной аргумент против AOD связан с тем, что для большинства сценариев эта функция не является действительно необходимой.
Чтобы увидеть время или оповещение, достаточно коснуться экрана, разбудить телефон поднятием или просто посмотреть на смарт-часы, если они есть. Поэтому постоянно активный дисплей рассматривается как дублирование уже имеющихся способов доступа к той же информации.
Самый заметный недостаток Always On Display — дополнительное потребление энергии. Даже на смартфонах с AMOLED-экранами, где энергию тратят только активные пиксели, использование AOD все равно может стоить примерно 10−15% заряда в день.
На практике это означает, что телефон, обычно доживающий до вечера с 30% батареи, с AOD может оставаться уже с 15−20%.
Современные энергоэффективные LTPO-дисплеи отчасти смягчают эту проблему, так как могут снижать частоту обновления до 1 Гц. Но даже в таком случае AOD не перестает быть дополнительной нагрузкой на аккумулятор.
Always On Display в большинстве случаев не приносит достаточной практической пользы, чтобы оправдать потерю заряда и постоянное фоновое отвлечение. Особенно это касается смартфонов, где AOD показывает даже затемненные обои, что еще больше увеличивает энергопотребление из-за подсветки большого количества пикселей.
Поэтому функцию следует рассматривать не как обязательный признак «продвинутого» смартфона, а как опцию, которую без особых потерь можно отключить.
По материалам:
Novyny.live
Смартфоны
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems