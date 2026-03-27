В Украине появился новый бренд защищенных смартфонов (фото)

Robotics Distribution представил новый бренд защищенных смартфонов RugOne и стал эксклюзивным дистрибьютором RugOne в Украине.
Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Смартфон RugOne предназначен для использования в экстремальных условиях. Он обладает максимальным уровнем защиты от пыли, воздействия воды под высоким давлением и температурой на уровне IP69К.
Еще осенью 2025 года бренд громко заявил о себе во время выставки IFA в Берлине, продемонстрировав миру новое видение технологий для активного отдыха — смартфоны Xever 7 и Xever 7 Pro.
Особенности

Сменная батарея. Ее легко можно заменить за несколько секунд, не выключая устройство. При замене батареи телефон ненадолго переходит в режим энергосбережения, приостанавливая работу программ, но все фоновые данные сохраняются.
Такая инновация обеспечивает непрерывное использование смартфона, существенно продлевает его срок службы и создает новый уровень удобства.
Каждая батарея имеет емкость 5550 мА·ч и класс энергоэффективности A по стандарту ЕС. Следовательно, время работы смартфона в режиме ожидания может составлять до 333 часов, в режиме разговора — 33 часа, в режиме видеопросмотра — 8 часов.
Заряжается устройство с помощью специальной станции для смартфона и дополнительной батареи.
Современные технологии связи

Поддержка eSIM дает максимальную гибкость в управлении мобильными тарифами с возможностью менять операторов или добавлять локальных во время путешествий без лишней необходимости в физических SIM-картах.
Для сценариев с полным отсутствием сети бренд интегрировал функцию оффлайн голосовой связи через peer-to-peer Bluetooth-соединение.
Это очень удобно для туристов, альпинистов и всех, кто отправляется в отдаленные места, гарантируя связь именно тогда, когда она больше всего нужна.

Защищенность от падений и устойчивость к воде

Смартфон обладает максимальным уровнем защиты от пыли, воздействия воды под высоким давлением и температурой на уровне IP69К.
Военный стандарт MIL-STD-810G/H делает смартфоны RugOne устойчивыми к ударам, вибрациям, падениям с высоты 2 метров. Надежное решение для тех, кто занимается активным спортом и использует смартфон во время трейлов, хайкинга, путешествий и т. д.
Степень защиты IP68 гарантирует полную герметичность при погружении в воду до 2 метров в течение 30 минут. При этом камера смартфона продолжает работать без использования защитного чехла, позволяющего сделать уникальные подводные снимки.
Сенсор экрана чувствителен даже при работе в перчатках толщиной до 1,5 мм, что максимально удобно использовать специалистам в сферах строительства, геодезии, энергетики, аграрном и других направлениях.

Камера с тепловизионным видением

Помимо питания и максимальной защищенности, смартфоны RugOne оснащены премиальными функциями. В частности, Xever 7 и Xever 7 Pro имеют яркий 6.67-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, обеспечивающий невероятно плавное и насыщенное изображение.
Технологическая изюминка устройств — обновленная система камер, в частности, с тепловизионными функциями:
  • фронтальная камера 32 МП для четких селфи;
  • основная камера AI 50 МП оснащена оптической стабилизацией изображения (OIS) и электронной стабилизацией (EIS) для бесперебойной съемки во время движения.

Возможности

Модель Xever 7 Pro способна видеть ночью благодаря тепловизионной камере FLIR и открывает следующие возможности:
  • ориентироваться в абсолютной темноте и получать решающее преимущество в условиях низкой освещенности;
  • выявлять скрытые угрозы, выявляя перегрев оборудования, неисправные компоненты или потенциальные риски возгорания;
  • отслеживать тепловые следы животных, искать потерянное снаряжение или выбирать идеальное место для лагеря по тепловым показателям;
  • повышать эффективность работы во время профессиональных инспекций и бытовых проверок.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
