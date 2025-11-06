0 800 307 555
ру
К концу года IBM планирует сократить несколько тысяч сотрудников

IBM проведет сокращение в четвертом квартале. И хотя компания заявила, что увольнение коснется небольшого процента сотрудников, работу могут потерять тысячи человек.

Кого коснется сокращение

«В течение четвертого квартала мы проводим сокращение, которое охватит менее десяти процентов нашего глобального штата, — сказал представитель компании CNBC. — Хотя некоторые рабочие места в США могут быть сокращены, мы прогнозируем, что общее количество наших работников в США не изменится по сравнению с прошлым годом».
Согласно последнему годовому отчету IBM, на конец 2024 года в компании работало 270 000 человек. Сокращение численности персонала на 1% будет означать потерю 2700 рабочих мест.

Причины сокращений

Под руководством генерального директора Арвинда Кришны IBM удвоила ставку на программное обеспечение, стремясь воспользоваться ростом расходов на облачные услуги, поскольку предприятия интегрируют технологии ИИ, пишет Reuters.
Однако в прошлом месяце IBM показала замедление роста ключевого облачного софтверного сегмента. Это вызвало беспокойство среди инвесторов, возлагающих большие надежды на то, что компания сможет в полной мере воспользоваться бумом облачных услуг. Ее акции, которые выросли более чем на 35% в этом году, во вторник упали почти на 2%.
Другие технологические компании в последнее время тоже сокращают штат. В октябре стало известно об увольнении в Amazon, которое станет самым масштабным с 2022 года. YouTube предлагает сотрудникам денежные выплаты за добровольное увольнение. Похожим путем пошел Ubisoft — в компании стартовала программа «добровольного карьерного перехода».
Payment systems