ТОП-10 компаний в Украине по выручке

В рейтинге компаний с самой большой выручкой по стране пять позиций занимают государственные предприятия.

Аналитики просмотрели финансовую отчетность за 3 квартал 2025 года, которую подали более 61 тыс. украинских компаний, и определили десятку команий с наибольшей выручкой.

Как выяснилось, лидером стала компания D. Trading, принадлежащая холдингу ДТЭК, владельцем которого является олигарх Ринат Ахметов. Выручка D. Trading за год выросла на 36% и в 3 квартале этого года достигла показателя более чем в 190 млрд грн.

В тройку также вошли государственные «Энергоатом» и «Нафтогаз Трейдинг», выручка которых составила 173 млрд грн и 90 млрд грн соответственно.

D. Trading — 197,7 млрд грн (+36,1% до 3 кв. 2024 года) Энергоатом — 173,9 млрд грн (+33,4%) Нафтогаз Трейдинг — 90,2 млрд грн (+17,1%) DL Solution — 84 млрд грн (+33,8%) Укрэнерго — 76,9 млрд грн (+6,3%) Сильпо-Фуд — 75,9 млрд грн (+13,8%) Донбасское ПТП — 75,2 млрд грн (нет данных) Укрнафта — 72,7 млрд грн (-5,4%) Кернел-Трейд — 72,4 млрд грн (+13,1%) Укрзализныця — 66 млрд грн (-15,4%).

Ранее мы сообщали , что среди государственных предприятий наибольшую прибыль получили работающие в таких отраслях:

перерабатывающая промышленность: 221 компания; совокупная прибыль — 6,7 млрд грн;

транспорт и логистика: 16 компаний; прибыль — 5,2 млрд грн;

сельское хозяйство, лесное и рыбное хозяйство: 83 компании; прибыль — 2,6 млрд грн.

