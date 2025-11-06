0 800 307 555
ТОП-10 компаний в Украине по выручке

87
В рейтинге компаний с самой большой выручкой по стране пять позиций занимают государственные предприятия.
Об этом свидетельствуют данные YouControl.
Аналитики просмотрели финансовую отчетность за 3 квартал 2025 года, которую подали более 61 тыс. украинских компаний, и определили десятку команий с наибольшей выручкой.
Как выяснилось, лидером стала компания D. Trading, принадлежащая холдингу ДТЭК, владельцем которого является олигарх Ринат Ахметов. Выручка D. Trading за год выросла на 36% и в 3 квартале этого года достигла показателя более чем в 190 млрд грн.
В тройку также вошли государственные «Энергоатом» и «Нафтогаз Трейдинг», выручка которых составила 173 млрд грн и 90 млрд грн соответственно.

  1. D. Trading — 197,7 млрд грн (+36,1% до 3 кв. 2024 года)
  2. Энергоатом — 173,9 млрд грн (+33,4%)
  3. Нафтогаз Трейдинг — 90,2 млрд грн (+17,1%)
  4. DL Solution — 84 млрд грн (+33,8%)
  5. Укрэнерго — 76,9 млрд грн (+6,3%)
  6. Сильпо-Фуд — 75,9 млрд грн (+13,8%)
  7. Донбасское ПТП — 75,2 млрд грн (нет данных)
  8. Укрнафта — 72,7 млрд грн (-5,4%)
  9. Кернел-Трейд — 72,4 млрд грн (+13,1%)
  10. Укрзализныця — 66 млрд грн (-15,4%).
Ранее мы сообщали, что среди государственных предприятий наибольшую прибыль получили работающие в таких отраслях:
  • перерабатывающая промышленность: 221 компания; совокупная прибыль — 6,7 млрд грн;
  • транспорт и логистика: 16 компаний; прибыль — 5,2 млрд грн;
  • сельское хозяйство, лесное и рыбное хозяйство: 83 компании; прибыль — 2,6 млрд грн.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
БизнесДеньги
