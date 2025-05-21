Сколько прибыльных и убыточных госпредприятий в Украине (инфографика) — Finance.ua
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Сколько прибыльных и убыточных госпредприятий в Украине (инфографика)

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Сколько прибыльных и убыточных госпредприятий в Украине (инфографика)
Сколько прибыльных и убыточных госпредприятий в Украине (инфографика)
59% из всех зарегистрированных госпредприятий не сдали финансовые отчеты в 2024 году — это 963 компании. Из отчитавшихся 41% оказались убыточными (почти столько же, как в 2023 году).
Об этом сообщает Опендатабот.
Единственным регионом страны, где отчитались все государственные компании, стала Ровенщина. В то же время с территорий, приближенных к фронту и временно оккупированных, ожидаемо поступило меньше отчетов: 5% от госкомпаний Донетчины и 9% - из Херсонщины.
Сколько прибыльных и убыточных госпредприятий в Украине (инфографика)
Лучшие показатели в стране имеет Павлоградский химический завод: его доход увеличился в 3.5 раза в год и составил 29 млрд грн. Прибыль составляет 6 млрд грн — то есть он является лидером среди госпредприятий по обоим показателям.
«Леса Украины» заняли 2 место по доходу и 3 место по прибыли. Доход за год составил 23 млрд грн. При этом прибыль находится на уровне 2,5 млрд грн.
Сколько прибыльных и убыточных госпредприятий в Украине (инфографика)
Тройку лидеров замыкает «Укрспецэкспорт» с доходом 13 млрд грн. Это в 2,3 раза меньше, чем в 2023 году. Компания получила 94 млн грн прибыли.
На втором месте по прибыли оказалась Администрация морских портов Украины. Компании удалось заработать 2,7 млрд грн, но по доходу она на 4-м месте среди всех госкомпаний — 6,3 млрд грн.

Топ-5 убыточных госпредприятий

Справка Finance.ua:

  • аналитика свидетельствует, что крупнейшие должники по зарплатам в Украине — это государственные предприятия и акционерные общества. На них приходится 62,6% судебных разбирательств по долгам;
  • общие расходы на оплату труда руководителей 50 государственных предприятий Украины за 9 месяцев 2024 года составили 172 млн грн, или 3,5 млн грн на одно предприятие. Средние расходы по оплате труда руководителя в месяц составили 390 тыс. грн. Максимальное значение этого показателя — 1,26 млн грн (в «Укрэнерго»), минимальное — 123 тыс. грн (Национальное агентство по аккредитации).
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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