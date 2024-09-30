Державні підприємства мають найбільшу кількість боргів по зарплатах — аналітика — Finance.ua
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Державні підприємства мають найбільшу кількість боргів по зарплатах — аналітика

Особисті фінанси
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Державні підприємства мають найбільшу кількість боргів по зарплатах — аналітика
Державні підприємства мають найбільшу кількість боргів по зарплатах — аналітика
Найбільші боржники по зарплатах в Україні — це державні підприємства та акціонерні товариства. На них припадає 62,6% судових проваджень з боргів.
Про це йдеться в аналітиці Центра Разумкова.
«Найбільшими боржниками виявилися державні підприємства та акціонерні товариства, на їхньому рахунку понад 11 та 9 тисяч судових проваджень відповідно, що становить 33,8% та 28,8% усіх боргів», — сказано в дослідженні.
Державні підприємства мають найбільшу кількість боргів по зарплатах — аналітика
Далі йдуть товариства з обмеженою відповідальністю — 4,9 тис. випадків або 14,2%.
На дочірні та комунальні підприємства припадає 12,5% та 4,3% усіх заборгованостей.
«Ці цифри говорять про глибоку кризу у державному секторі. Коли підприємства, що належать державі, не спроможні виплатити зарплати своїм працівникам, це не просто проблема — це сигнал тривоги для всієї економіки», — додали автори аналітики.
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Також зазначається, що за даними сервісу «Опендатабот», понад 34 тис. боргів із зарплати зареєстровано в Україні, станом на 6 серпня 2024 р. 1 872 компаній не виконали своїх зобов’язань перед співробітниками.
Особливо критична ситуація в Сумській обл., де кількість таких компаній є найбільшою (5,6 тис. проваджень або 16,4% загальної кількості). Київ має 3,4 тис. боргів по зарплаті (9,8%). Третю позицію має Дніпропетровщина — 2,2 тис. або 6,6%. Найменше боргів — у Чернівецькій обл.
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Показово, що у перший рік повномасштабної російської агресії кількість нових випадків заборгованостей знизилася, але цього року їх вже стало більше на 7,1%, ніж за весь 2023 р. Найбільша кількість боргів була зареєстрована у 2021 р. — 6,3 тис.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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