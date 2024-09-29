Боргова пастка: українці наростили заборгованість за мікрокредитами (інфографіка) — Finance.ua

Боргова пастка: українці наростили заборгованість за мікрокредитами (інфографіка) Сьогодні 12:03 — Кредит&Депозит

Боргова пастка: українці наростили заборгованість за мікрокредитами (інфографіка)

Станом на 1 липня 2024 року українці заборгували мікрофінансовим організаціям (МФО) понад 14,5 мільярда гривень, що на 5,23 мільярда більше, ніж на початку року.

Про це йдеться у дослідженні Опендатабот.

Середня сума мікропозики зросла в 1,4 рази у порівнянні з минулим роком і становить 6 776 гривень.



3азначається, що з 945 098 кредитних договорів на загальну суму 26,7 млрд грн було укладено за перше півріччя 2024. Кількість договорів за цей період зросла лише на 1,5%, порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Варто зазначити, що 96% мікропозик цьогоріч беруться онлайн.

657 тисяч мікрокредитних договорів на місяць укладається цьогоріч. Для порівняння, у 2021 році цей показник складав 1,2 млн договорів на місяць — в 1,8 разів більше.

Середня сума кредиту зросла у 1,4 рази порівняно з минулим роком — до 6776 грн.

Так, у першому кварталі українці позичали у МФО, в середньому, 6875 грн, втім у другому кварталі сума позики зменшилась.

62% кредитів видаються строком від 3 місяців до року. На короткострокові позики до місяця припадає лише 17% кредитів. У 8% мікропозики беруться на 3+ років.

Нагадаємо, банки України в липні видали 694 іпотечні кредити на загальну суму 1,2 млрд грн. Середній відсоток на іпотеку зріс.

Під час війни змінився портрет типового іпотечного позичальника — за кредитами дедалі частіше звертаються молоді сім’ї без дітей. До війни ситуація була протилежною.

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