Українці почали активніше брати кредити на житло: середній відсоток на іпотеку зріс — Finance.ua

Українці почали активніше брати кредити на житло: середній відсоток на іпотеку зріс
Банки України в липні видали 694 іпотечні кредити на загальну суму 1,2 млрд грн. Середній відсоток на іпотеку зріс.
Про це свідчать дані щомісячного Опитування банків про іпотечне кредитування.
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Як зазначає НБУ, обсяг наданих населенню іпотечних кредитів у липні 2024 року зріс порівняно з червнем 2024 року на 18,2%, порівняно з липнем минулого року — на 36,4%.
Більшість угод, як і раніше, укладалися на вторинному ринку нерухомості.
Середній відсоток на іпотеку
Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами в липні зросла до 8% річних з 7,6% у червні та травні.
Де видали найбільше іпотечних кредитів
У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у липні видано:
- в Києві та Київській області (346 договорів на загальну суму 657,7 млн грн, що становить 54,8% від загального обсягу);
- Львівській області (51 договір на 97,6 млн грн);
- Вінницькій області (37 договорів на 60,3 млн грн);
- Одеській області (28 договорів на 40,3 млн грн).
За даними НБУ, банки знижують ставки за депозитами як для бізнесу, так і для населення. Водночас знижується вартість кредитів для підприємств. Іпотечне кредитування пожвавлюється завдяки програмі «єОселя». Частка іпотеки зросла до 12,4% чистого гривневого роздрібного кредитного портфеля.
Нагадаємо, житловий сертифікат єВідновлення дозволили використовувати, щоб частково або повністю покрити перший внесок іпотеки за програмою єОселя. Сертифікат можна використати для оплати першого внеску єОселі, який за умовами програми має бути не менш ніж 20% від вартості житла.
Довідка Finance.ua:
- минулого року українські громадяни активно брали кредити на нерухомість у Польщі. У 2023 році понад 2 тисячі українців скористалися державною програмою на придбання першого житла. Проте наразі банки припинили приймати заявки на кредити під 2% річних;
- під час війни змінився портрет типового іпотечного позичальника — за кредитами дедалі частіше звертаються молоді сім’ї без дітей. До війни ситуація була протилежною.
Що не так з іпотекою в Україні 🔍
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