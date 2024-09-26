Українці почали активніше брати кредити на житло: середній відсоток на іпотеку зріс — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Українці почали активніше брати кредити на житло: середній відсоток на іпотеку зріс

Кредит&Депозит
84
Українці почали активніше брати кредити на житло: середній відсоток на іпотеку зріс
Українці почали активніше брати кредити на житло: середній відсоток на іпотеку зріс
Банки України в липні видали 694 іпотечні кредити на загальну суму 1,2 млрд грн. Середній відсоток на іпотеку зріс.
Про це свідчать дані щомісячного Опитування банків про іпотечне кредитування.

Обрати депозит 💰

Як зазначає НБУ, обсяг наданих населенню іпотечних кредитів у липні 2024 року зріс порівняно з червнем 2024 року на 18,2%, порівняно з липнем минулого року — на 36,4%.
Більшість угод, як і раніше, укладалися на вторинному ринку нерухомості.

Середній відсоток на іпотеку

Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами в липні зросла до 8% річних з 7,6% у червні та травні.

Де видали найбільше іпотечних кредитів

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у липні видано:
  • в Києві та Київській області (346 договорів на загальну суму 657,7 млн грн, що становить 54,8% від загального обсягу);
  • Львівській області (51 договір на 97,6 млн грн);
  • Вінницькій області (37 договорів на 60,3 млн грн);
  • Одеській області (28 договорів на 40,3 млн грн).
Інфографіка: НБУ
Інфографіка: НБУ
За даними НБУ, банки знижують ставки за депозитами як для бізнесу, так і для населення. Водночас знижується вартість кредитів для підприємств. Іпотечне кредитування пожвавлюється завдяки програмі «єОселя». Частка іпотеки зросла до 12,4% чистого гривневого роздрібного кредитного портфеля.
Нагадаємо, житловий сертифікат єВідновлення дозволили використовувати, щоб частково або повністю покрити перший внесок іпотеки за програмою єОселя. Сертифікат можна використати для оплати першого внеску єОселі, який за умовами програми має бути не менш ніж 20% від вартості житла.

Довідка Finance.ua:

  • минулого року українські громадяни активно брали кредити на нерухомість у Польщі. У 2023 році понад 2 тисячі українців скористалися державною програмою на придбання першого житла. Проте наразі банки припинили приймати заявки на кредити під 2% річних;
  • під час війни змінився портрет типового іпотечного позичальника — за кредитами дедалі частіше звертаються молоді сім’ї без дітей. До війни ситуація була протилежною.

Що не так з іпотекою в Україні 🔍

Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.