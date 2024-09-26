Українці почали активніше брати кредити на житло: середній відсоток на іпотеку зріс — Finance.ua

Українці почали активніше брати кредити на житло: середній відсоток на іпотеку зріс Сьогодні 10:03 — Кредит&Депозит

Українці почали активніше брати кредити на житло: середній відсоток на іпотеку зріс

Банки України в липні видали 694 іпотечні кредити на загальну суму 1,2 млрд грн. Середній відсоток на іпотеку зріс.

Про це свідчать дані щомісячного Опитування банків про іпотечне кредитування.

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Як зазначає НБУ, обсяг наданих населенню іпотечних кредитів у липні 2024 року зріс порівняно з червнем 2024 року на 18,2%, порівняно з липнем минулого року — на 36,4%.

Більшість угод, як і раніше, укладалися на вторинному ринку нерухомості.

Середній відсоток на іпотеку

Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами в липні зросла до 8% річних з 7,6% у червні та травні.

Де видали найбільше іпотечних кредитів

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у липні видано:

в Києві та Київській області (346 договорів на загальну суму 657,7 млн грн, що становить 54,8% від загального обсягу);

Львівській області (51 договір на 97,6 млн грн);

Вінницькій області (37 договорів на 60,3 млн грн);

Одеській області (28 договорів на 40,3 млн грн).

Інфографіка: НБУ

За даними НБУ, банки знижують ставки за депозитами як для бізнесу, так і для населення. Водночас знижується вартість кредитів для підприємств. Іпотечне кредитування пожвавлюється завдяки програмі «єОселя». Частка іпотеки зросла до 12,4% чистого гривневого роздрібного кредитного портфеля.

Нагадаємо, житловий сертифікат єВідновлення дозволили використовувати , щоб частково або повністю покрити перший внесок іпотеки за програмою єОселя. Сертифікат можна використати для оплати першого внеску єОселі, який за умовами програми має бути не менш ніж 20% від вартості житла.

Довідка Finance.ua:

минулого року українські громадяни активно брали кредити на нерухомість у Польщі. У 2023 році понад 2 тисячі українців скористалися державною програмою на придбання першого житла. Проте наразі банки припинили приймати заявки на кредити під 2% річних;

під час війни змінився портрет типового іпотечного позичальника — за кредитами дедалі частіше звертаються молоді сім’ї без дітей. До війни ситуація була протилежною.

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