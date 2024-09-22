Як користуватися кредитною карткою без ризику потрапити в боргову пастку — Finance.ua

Як користуватися кредитною карткою без ризику потрапити в боргову пастку Сьогодні 12:09 — Особисті фінанси

Як користуватися кредитною карткою без ризику потрапити в боргову пастку, Фото: freepik

Кредитні картки можуть бути зручним фінансовим інструментом, але без належного контролю вони здатні призвести до значних фінансових труднощів.

Про це пише Фінкульт.

Як уникнути боргових пасток, використовуючи кредитну картку

Вчасне погашення боргу. Найкращий спосіб уникнути накопичення боргів — сплачувати повну його суму щомісяця, а не мінімальний платіж.

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Автоматичні платежі. Встановіть автоматичні нагадування або підключіть автосписання для погашення боргу, щоб уникати прострочень.

Контролюйте щомісячний ліміт. Визначте максимально допустиму суму використання картки, що відповідає вашим доходам, щоб уникнути перевитрат.

Відстежуйте всі покупки. Контролюйте всі транзакції за кредитною карткою та відстежуйте свої витрати, щоб не перевищувати власні фінансові можливості.

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Уникайте дрібних щоденних покупок. Використання кредитної картки для повсякденних дрібних покупок може швидко накопичити великий борг. Коли загальна сума витрат зростає непомітно — це може стати борговою пасткою.

Звертайте увагу на процентні ставки та комісії. Перш ніж використовувати кредитну картку, дізнайтесь умови її обслуговування: відсоткову ставку, комісії за зняття готівки, штрафи за прострочені платежі.

Уникайте зняття готівки з кредитної картки, оскільки на такі операції зазвичай поширюються високі відсотки.

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Не перевищуйте кредитний ліміт. Перевищення кредитного ліміту не лише негативно впливає на вашу кредитну історію, але й може призвести до нарахування додаткових комісій та штрафів.

Не відкривайте багато кредитних карток одночасно. Наявність кількох кредитних карток може здаватися вигідною через додаткові ліміти, але це також підвищує ризик формування боргів.

Чим більше карток, тим важче контролювати витрати та погашення боргу.

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