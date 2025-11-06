0 800 307 555
ру
Синхронизировались с ЕС: подписаны новые санкции против рф

Президент Украины Владимир Зеленский подписал новые санкции против россии, присоединившись к 19-му пакету санкций ЕС. Кроме того, глава государства ввел новые ограничения против российских компаний в Арктике.
Об этом сообщил Президент в соцсетях.
Прямая речь: «Подписал несколько новых санкционных решений. Продолжаем синхронизацию санкций партнеров в украинской юрисдикции, и с сегодняшнего дня вступает в силу в Украине 19-й пакет санкций Евросоюза против россии за эту войну».
По его словам, санкции действуют против экспорта российских ресурсов и схем поставок россией электронных компонентов. Он отметил, что общее влияние на ограничение российских заработков от 19-го пакета оценивается по меньшей мере в десятки миллиардов евро ежегодно.
«Используем и наши новые санкции против российских субъектов, которые работают на добычу ресурсов в Арктике и благодаря этому — на финансирование российской способности воевать».
сказал он.

Зеленский отметил, что такой санкционный шаг будет продолжен партнерами через учет украинских предложений в их санкционных пакетах.
Кроме того, Зеленский поручил готовить новые решения СНБО Украины по соответствующим представлениям о субъектах в сфере российской пропаганды и военного производства, а также против коллаборантов.
Также Украина ответит и на российские санкции против премьер-министра Украины и других чиновников.
По материалам:
Економічна Правда
