Синхронизировались с ЕС: подписаны новые санкции против рф

Президент Украины Владимир Зеленский подписал новые санкции против россии, присоединившись к 19-му пакету санкций ЕС. Кроме того, глава государства ввел новые ограничения против российских компаний в Арктике.

Об этом сообщил Президент в соцсетях

Прямая речь: «Подписал несколько новых санкционных решений. Продолжаем синхронизацию санкций партнеров в украинской юрисдикции, и с сегодняшнего дня вступает в силу в Украине 19-й пакет санкций Евросоюза против россии за эту войну».

По его словам, санкции действуют против экспорта российских ресурсов и схем поставок россией электронных компонентов. Он отметил, что общее влияние на ограничение российских заработков от 19-го пакета оценивается по меньшей мере в десятки миллиардов евро ежегодно.

«Используем и наши новые санкции против российских субъектов, которые работают на добычу ресурсов в Арктике и благодаря этому — на финансирование российской способности воевать». сказал он.

Зеленский отметил, что такой санкционный шаг будет продолжен партнерами через учет украинских предложений в их санкционных пакетах.

Кроме того, Зеленский поручил готовить новые решения СНБО Украины по соответствующим представлениям о субъектах в сфере российской пропаганды и военного производства, а также против коллаборантов.

Также Украина ответит и на российские санкции против премьер-министра Украины и других чиновников.

