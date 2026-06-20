LG создаст в Южной Корее центр для обучения гуманоидных роботов
Компания LG Electronics превращает свой исследовательский кампус в Сеуле в первую в Южной Корее «фабрику данных» — центр для физически-пространственного обучения гуманоидных роботов.
Об этом сообщает The Korea Herald.
Учебно-тренировочный комплекс будет занимать около 33 000 м2 на четырех этажах в районе Янчже на юге Сеула.
LG планирует уже в июле начать там обучение 100 домашних роботов-гуманоидов CLOiD, а к концу года, по данным отраслевого источника, увеличить их количество до 300.
На площадке работы будут выполняться повторяющиеся действия в условиях, приближенных к реальным — в макетах жилых домов и производственных линий.
Важность такого обучения состоит в том, что именно данные, а не аппаратное обеспечение все чаще становятся препятствием для развития гуманоидных роботов.
Генеративный искусственный интеллект типа ChatGPT учится на текстах и изображениях, которые уже есть в Интернете, но робот не может просто загрузить из сети опыт того, как брать чашку или открывать дверь. Ему приходится выполнять каждое действие и фиксировать результат снова и снова.
Компания LG, известная за рубежом преимущественно как производитель бытовой техники, рассчитывает, что большие массивы данных о домашних и производственных процессах позволят быстрее совершенствовать роботов CLOiD и дадут преимущество над конкурентами.
Представитель компании LG Electronics подтвердил изданию общий план проекта, отметив, что «сумма инвестиций и конкретная дата начала реализации еще не определены». В то же время корейские СМИ сообщают, что к 2030 году компания может инвестировать в этот проект более 400 млрд вон (263 млн долларов).
Также отмечается, что генеральный директор LG Electronics Лю Чже Чхоль планирует посещать тренировочную площадку раз в неделю, что свидетельствует о приоритетности направления для компании.
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