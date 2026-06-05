Компания Amazon запускает на склады нового робота на базе ИИ Сегодня 22:40 — Технологии&Авто

Новая версия появится в Европе в первой половине 2027 года

В следующем году компания Amazon будет использовать нового мобильного робота на базе искусственного интеллекта для своих складов. Он реагирует на голосовые команды и самостоятельно разрабатывает оптимальную логистику.

Об этом пишет Reuters.

Amazon инвестирует 10 млрд евро в развитие логистики

Работа Proteus создана в рамках инвестиционной программы на сумму 10 млрд евро (11,6 млрд долларов) для развития европейской логистической сети компании. Гигант электронной коммерции из Сиэтла будет использовать его для того, чтобы ускорить доставку.

Новая версия, которая появится в Европе в первой половине 2027 года, способна работать на складах и знаменует изменение во взаимодействии работников с работами.

«Вы говорите ему, что нужно сделать. А он сам определяет приоритеты, маршрут и сроки», — отметил Скотт Дрессер, вице-президент Amazon Robotics.

Компания представила новые роботизированные системы

Amazon также продемонстрировала STARK — робототехническую систему для обработки контейнеров, которая впервые была испытана в Барселоне и которую планируется внедрить на 15 европейских объектах к 2027 году, а также Vulcan — своего первого испытывающего прикосновения работы.

Amazon заявила, что в этом году запустит более 25 пунктов доставки «почти в тот же день» по всей Европе, в том числе в Великобритании и Германии. Amazon Now, ее сверхбыстрая служба доставки товаров первой необходимости, расширится на Манчестер и Бирмингем в Великобритании.

Компания сообщила, что доставка свежих продуктов питания в тот же день доступна в более чем 2 300 городах США и некоторых районах Токио, а в ближайшие месяцы планируется дальнейшее расширение в Японии, Великобритании и других странах.

Alexa+ появится в новых странах

Amazon также сообщила, что Alexa+, ассистент искусственного интеллекта нового поколения, будет запущен в 10 дополнительных странах в 2027 году.

В феврале Amazon прогнозировала рост капитальных расходов более чем на 50% до 200 млрд долларов в этом году, присоединившись к своим конкурентам в погоне за расходами на расширение инфраструктуры искусственного интеллекта.

Економічна Правда По материалам:

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