Citroen e-C3 теперь будут собирать в двух странах — Finance.ua

Citroen e-C3 теперь будут собирать в двух странах
Электромобиль Citroen e-C3 приобрел большую популярность на европейском рынке. В ответ на высокий спрос Stellantis запускает вторую производственную линию — теперь модель будет собираться не только в Словакии, но и в Сербии, на заводе в Крагуеваке, где выпускается FIAT Grande Panda.
Автогражданка (ОСАГО)
Четвертое поколение Citroen C3 заняло второе место по продажам в Европе в январе и феврале 2025 года, уступив только Dacia Sandero. Общий рост продаж C3 составил 5,1%, а всего реализовано почти 34 тысячи автомобилей.
Электрическая версия e-C3 разошлась тиражом 8142 экземпляра, что составляет 24% от всех продаж. При цене от 22 590 евро это самый доступный электромобиль европейского производства, что делает его особенно привлекательным на фоне всеобщего спада авторынка.
Дополнительные мощности в Сербии позволят ускорить поставки и снизить дефицит в ключевых странах Европы.
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