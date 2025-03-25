Citroen e-C3 теперь будут собирать в двух странах — Finance.ua

Citroen e-C3 теперь будут собирать в двух странах 25.03.2025, 01:46 — Технологии&Авто

Citroen e-C3 теперь будут собирать в двух странах

Электромобиль Citroen e-C3 приобрел большую популярность на европейском рынке. В ответ на высокий спрос Stellantis запускает вторую производственную линию — теперь модель будет собираться не только в Словакии, но и в Сербии, на заводе в Крагуеваке, где выпускается FIAT Grande Panda.

Страхование автомобиля: выбирайте автогражданку от лучших страховых компаний Украины

Четвертое поколение Citroen C3 заняло второе место по продажам в Европе в январе и феврале 2025 года, уступив только Dacia Sandero. Общий рост продаж C3 составил 5,1%, а всего реализовано почти 34 тысячи автомобилей.

Читайте также Citroen выпустит недорогой электрический кроссовер e-C3 Aircross

Электрическая версия e-C3 разошлась тиражом 8142 экземпляра, что составляет 24% от всех продаж. При цене от 22 590 евро это самый доступный электромобиль европейского производства, что делает его особенно привлекательным на фоне всеобщего спада авторынка.

Читайте также Citroen анонсировал главные автомобильные новинки 2025 года

Дополнительные мощности в Сербии позволят ускорить поставки и снизить дефицит в ключевых странах Европы.

Ampercar По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.