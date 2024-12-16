Citroen анонсировал главные автомобильные новинки 2025 года — Finance.ua
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Citroen анонсировал главные автомобильные новинки 2025 года

Фондовый рынок
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Citroen анонсировал главные автомобильные новинки 2025 года
Citroen анонсировал главные автомобильные новинки 2025 года
Citroen продолжает обновление модельного ряда, делая ставку на электрификацию. После успешного запуска E-C3 в 2024 году бренд готовит новинки, которые появятся на рынке в 2025 году.
Рестайлинг Citroen Ami. Миниатюрный электромобиль получил свежий вид. Новый передок с фарами у основания лобового стекла и черное обрамление добавляют стиля. Механика осталась неизменной: двигатель 6 кВт, батарея 5,5 кВт-ч и запас хода до 75 км.
Citroen C5 Aircross. Предстоящий флагман на платформе STLA Medium. Будут доступны бензиновые, гибридные и электрические версии с мощностью до 326 л.с. и системой полного привода
Новая Citroen C3 Hybrid. Сочетание 1,2-литрового двигателя (100 л.с.) и 29-сильного электромотора. Автоматическая коробка с 6 передачами делает его практичным и экологичным выбором.
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По материалам:
Ampercar
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