Citroen выпустит недорогой электрический кроссовер e-C3 Aircross — Finance.ua
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Citroen выпустит недорогой электрический кроссовер e-C3 Aircross

Фондовый рынок
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Citroen выпустит недорогой электрический кроссовер e-C3 Aircross
Citroen выпустит недорогой электрический кроссовер e-C3 Aircross
Citroen готовится к выпуску нового компактного электромобиля e-C3 Aircross, который уже называют самым доступным электрическим SUV 2025 года.
Первые поставки начнутся в марте, а цены на базовую версию стартуют с отметки 26 490 евро, что делает его конкурентоспособным выбором для семей, ищущих доступные электрические автомобили.
Основанный на платформе STLA Smart от Stellantis, Citroen e-C3 Aircross оснащен электромотором мощностью 113 л.с. и батареей емкостью 42 кВт·ч. Запас хода достигает 300 км, а быстрая зарядка позволяет восстановить 80% заряда всего за 26 минут. Благодаря этому он идеально подходит для городских поездок и семейных путешествий.
Длина кузова составляет 4,39 м, а багажник вмещает до 520 л. В базовой комплектации доступны 10,25-дюймовый мультимедийный экран с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, удобные сиденья Citroen Advanced Comfort и камера заднего обзора. Более дорогие версии предлагают еще больше комфорта и технологий.
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По материалам:
mauto.com.ua
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