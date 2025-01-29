Citroen выпустит недорогой электрический кроссовер e-C3 Aircross — Finance.ua

Citroen выпустит недорогой электрический кроссовер e-C3 Aircross Сегодня 05:00 — Фондовый рынок

Citroen выпустит недорогой электрический кроссовер e-C3 Aircross

Citroen готовится к выпуску нового компактного электромобиля e-C3 Aircross, который уже называют самым доступным электрическим SUV 2025 года.

Первые поставки начнутся в марте, а цены на базовую версию стартуют с отметки 26 490 евро, что делает его конкурентоспособным выбором для семей, ищущих доступные электрические автомобили.

Основанный на платформе STLA Smart от Stellantis, Citroen e-C3 Aircross оснащен электромотором мощностью 113 л.с. и батареей емкостью 42 кВт·ч. Запас хода достигает 300 км, а быстрая зарядка позволяет восстановить 80% заряда всего за 26 минут. Благодаря этому он идеально подходит для городских поездок и семейных путешествий.

Длина кузова составляет 4,39 м, а багажник вмещает до 520 л. В базовой комплектации доступны 10,25-дюймовый мультимедийный экран с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, удобные сиденья Citroen Advanced Comfort и камера заднего обзора. Более дорогие версии предлагают еще больше комфорта и технологий.

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